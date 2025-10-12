Advertisement
Bihar Chunav 2025: सीमांचल में ओवैसी की पार्टी बदल सकती है समीकरण, AIMIM से टिकट के लिए मची है मारामारी!

AIMIM Effect In Seemanchal: असदुद्दीन ओवैसी के कारण इस बार सीमांचल के समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं. AIMIM से टिकट लेने वाले नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी हो चुकी है. महिलाओं की भागीदारी पार्टी को नई ताकत दे रही है. ये यह एआईएमआईएम की उभरती ताकत का संकेत हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:38 AM IST

असदुद्दीन ओवैसी

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो रही हैं. नवंबर में होने वाले इस महायुद्ध में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कमर कस ली है. किशनगंज के AIMIM पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इन दिनों खासा हलचल है. बिहार के कोने-कोने से सैकड़ों दावेदार टिकट के लिए डेरा डाले हुए हैं. किशनगंज के प्रदेश कार्यालय में अब सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी टिकट के लिए पहुंच रही हैं. बिहार के कोने-कोने से सैकड़ों दावेदारों के बीच महिलाओं की भागीदारी पार्टी को नई ताकत दे रही है. कल तक दिल्ली-पटना के चक्कर काटने वाले अब सीमांचल की ओर रुख कर रहे हैं. क्या यह एआईएमआईएम की उभरती ताकत का संकेत है?

100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM

किशनगंज के सिंघिया चौक स्थित एआईएमआईएम के नए चुनावी कार्यालय में 12 अक्टूबर यानी आज ही आवेदन जमा करने की अंतिम समयसीमा है. टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा रॉय से लेकर सैकड़ों उम्मीदवार यहां डेरा डाले हुए हैं. एआईएमआईएम ने अभी तक 32 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. पार्टी का दावा है कि वे कुल 100 सीटों पर ताल ठोंकेंगी, ताकि बिहार में तीसरा विकल्प उभर सके. महिलाओं ने बताया कि मैं टिकट के लिए किशनगंज आई हूं. बिहार की महिलाओं की आवाज उठाने का मौका मिलेगा. एआईएमआईएम जैसे प्लेटफॉर्म पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर लड़ सकेंगी. पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी.

ये भी पढ़ें- पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM-वीवीपैट आवंटित, मतदान तक स्ट्रांग रूम मे रहेंगी

बच्चा राय भी टिकट के दावेदार

टॉपर्स घोटाले के आरोपी डॉ अमित कुमार उर्फ बच्चा रॉय ने कहा कि मैं टिकट के लिए आया हूं. मेरे ऊपर लगे आरोप पूरी तरह निराधार हैं. न्यायालय पर मेरा पूर्ण भरोसा है, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा. एआईएमआईएम पार्टी जैसे प्लेटफॉर्म पर बिहार की जनता की आवाज उठाने का मौका मिलेगा. AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने कहा कि यह सीमांचल की जीत है. कल तक लोग अन्य पार्टियों के टिकट के लिए दिल्ली और पटना का चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब एआईएमआईएम के टिकट के लिए किशनगंज पहुंच रहे हैं. आज एआईएमआईएम के दबाव में दूसरे राजनीतिक दल मुसलमानों को अपनी पार्टी में सम्मान देने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा फोकस विकास, बेरोजगारी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM और वीवीपैट आवंटित, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग

पिछले चुनाव में जीते थे 5 विधायक

AIMIM की पिछली उपलब्धियां की बात करें तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं, जिसमें पूर्णिया के अमौर, बैसी,अररिया के जोकीहाट और किशनगंज के बहादुरगंज, कोचाधामन विधानसभा शामिल है. हालांकि, बाद में पार्टी के 4 विधायकों ने राजद ज्वाइन कर ली थी और पार्टी में अख्तरुल इमान अकेले विधायक रह गए थे. अब 2025 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में पार्टी सीमांचल में परचम लहराने के बाद इस चुनाव में कोसी,से लेकर मिथिलांचल तक फैलने की कोशिश कर रही है. जानकारों का मानना है कि मुस्लिम बहुल दर्जनों सीटों पर एआईएमआईएम फैक्टर निर्णायक साबित हो सकता है, जहां अल्पसंख्यक वोटर 17% से ज्यादा हैं.

रिपोर्ट- अमित सिंह

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

