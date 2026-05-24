Bakrid 2026: पटना से बंगाल तक किशनगंज के बकरों की भारी डिमांड, ब्लैक बंगाल और तोतापरी नस्लें बनीं पहली पसंद

Kisanganj News: ईद-उल-अजहा, जिसे आम तौर पर बकरीद के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 28 मई को मनाई जाएगी. मुसलमानों के लिए यह पर्व केवल जश्न का मौका नहीं है, बल्कि बलिदान और आस्था का एक गहरा प्रतीक है. इसी बलिदान की तैयारी में किशनगंज के पशुपालक महीनों से अपने बकरों की देखभाल और उन्हें संवारने में लगे हुए हैं. हर साल बकरीद के मौके पर बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल के बाजारों में किशनगंज के बकरों की भारी मांग होती है. विशेष रूप से ब्लैक बंगाल, तोतापरी, सिरोही, बीटल और गुजरी जैसी बेहतरीन नस्लों की स्वस्थ, तगड़ी और दिखने में आकर्षक बकरों की मांग ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है.

आसानी से ऋण और भारी सब्सिडी उपलब्ध

किशनगंज की उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधन बकरी पालन के लायक है. यही वजह है कि यहां के स्थानीय पशुपालक पूरे साल कम लागत पर बेहतरीन नस्ल के बकरों को पाल पाते हैं. जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि सरकार बकरी पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें आसानी से ऋण और भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है. इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पशुपालकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें उन्हें आधुनिक तकनीकों, पौष्टिक चारे और वैज्ञानिक प्रबंधन के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वे अपनी कमाई दोगुनी कर सकें.

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किशनगंज के सातों ब्लॉकों में बकरी पालन अब महज एक व्यवसाय न रहकर, परिवार की स्थिर आय का एक भरोसेमंद जरिया बन गया है. विशेष रूप से गांव की महिलाएं इन बकरों की देखभाल में अहम भूमिका निभाती हैं. वे रोजाना उन्हें साफ-सुथरा रखती हैं, पौष्टिक चारा देती हैं और उनकी सेहत का बहुत बारीकी से ध्यान रखती हैं. पटना के बड़े बकरी बाजारों में किशनगंज से आने वाली बकरियों को उनकी बेहतरीन नस्ल, अच्छी सेहत और आकर्षक रूप-रंग की वजह से अधिक पसंद किया जाता है. पशुपालक त्योहार से कई दिन पहले ही अपनी बकरियों के साथ पटना पहुंच जाते हैं और अच्छा-खासा मुनाफा कमाते हैं.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह