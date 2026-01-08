Kishanhganj News: 'बांग्लादेशी' सोना-चांदी का 'किशनगंज कनेक्शन', DRI-BSF ने मिलकर किया बड़ा खुलासा, जानें पूरा मामला

Kishanganj News: बंगलादेश से सोने की तस्करी का तार किशनगंज से जुड़ी होने से आज पश्चिम बंगाल से आये राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और बीएसएफ के अधिकारियों ने किशनगंज शहर के सोनारपट्टी रोड स्थित आभूषण व्यापारी अमर पाटिल के एपी गोल्ड एंड सिल्वर टेस्टिंग लैब एंड रिफायनरी नामक ज्वेलरी कारखाने में लगभग 10 घंटे तक छापेमारी किया. छापेमारी के दौरान डीआरआई की टीम ने कारखाने में कार्यरत सभी कर्मियों से बारीकी से पूछताछ किया, जबकि ज्वेलरी कारखाने के मालिक अमर पाटिल मौके से फरार हो गया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी टीम ने 9 किलो चांदी और 700 ग्राम सोना मौके से जब्त किया है.

बता दें कि 24 नवंबर को बांग्लादेश सीमा पर तैनात 184 बटालियन के जवानों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी रतन बिश्रा नामक एक युवक को बंगलादेश बॉर्डर के समीप 2 किलो 451ग्राम तस्करी का सोना के साथ दबोचा था. जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपये आंकी गई थी. वही बीएसएफ के जवानों ने पकड़े गए सोना तस्कर के निशानदेही पर धनाजी नामदेव भुजे को किशनगंज के कैलटेक्स चौक से गिरफ्तार किया था.

वहीं धनाजी नामदेव भुजे का तार किशनगंज के एपी गोल्ड एंड सिल्वर टेस्टिंग लैब एंड रिफायनरी नामक ज्वेलरी कारखाने के मालिक अमर पाटिल से जुड़े होने से आज पश्चिम बंगाल से डीआरआई की टीम बीएसएफ के अधिकारियों के साथ छापेमारी करने पहुचीं हुई थी. हालांकि, डीआरआई के अधिकारी मीडिया से कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. बताया जा रहा है कि अमर पाटिल और उससे जुड़े लोगों का नाम पहले भी अवैध सोना तस्करी के मामलों में सामने आ चुका है. जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी बीएसएफ के जवानों ने सोना तस्करी का खुलासा किया था. उस वक्त भी अमर पाटिल से जुड़े लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई थी.

रिपोर्ट- अमित सिंह