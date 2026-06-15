/अब हर गरीब के पास होगा अपना पक्का घर! 15 से 21 जून तक चलेगा बसेरा-2 अभियान, भूमिहीन परिवारों को सरकार देगी जमीन

श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के लिए 13 जिलों को 5.50 करोड़ रुपये की मंजूरी

मंत्री ने यह भी बताया कि श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 13 जिलों को कुल 5.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इसके तहत बेगूसराय जिले के बाबा हरिगिरी धाम, गढ़पुरा, सिमरिया घाट, झमटिया घाट तथा छर्रा पट्टी घाट मेले के लिए 30 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ एवं बाबा दूधनाथ मंदिर परिसर के मेले के लिए 50 लाख रुपये, भागलपुर श्रावणी मेला के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये, बांका एवं मुंगेर जिले के लिए एक-एक करोड़ रुपये, लखीसराय के लिए 75 लाख रुपये, जमुई, पूर्णिया एवं मधुबनी के लिए 10-10 लाख रुपये, वैशाली एवं सारण के लिए 2.50-2.50 लाख रुपये, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर के लिए 5 लाख रुपये तथा जहानाबाद के वानावर श्रावणी मेला के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.