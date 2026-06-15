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अब हर गरीब के पास होगा अपना पक्का घर! 15 से 21 जून तक चलेगा बसेरा-2 अभियान, भूमिहीन परिवारों को सरकार देगी जमीन

Bihar News: बिहार सरकार भूमिहीन परिवारों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा-2 और बसेरा-3 चला रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाणपत्र दिए जाएंगे और तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 15, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:35 AM IST
अब हर गरीब के पास होगा अपना पक्का घर! 15 से 21 जून तक चलेगा बसेरा-2 अभियान, भूमिहीन परिवारों को सरकार देगी जमीन
Image Credit: डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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