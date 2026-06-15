/अब हर गरीब के पास होगा अपना पक्का घर! 15 से 21 जून तक चलेगा बसेरा-2 अभियान, भूमिहीन परिवारों को सरकार देगी जमीन

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Bihar News: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार के हर गरीब और वासभूमिहीन परिवार को सम्मानपूर्वक रहने के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके तहत पूरे बिहार में जिला प्रशासन द्वारा अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत 15 जून से 21 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान शेष सभी पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी. मंत्री ने कहा कि आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं. इसे देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए अगले दस दिनों के भीतर अभियान बसेरा-3 की शुरुआत की जाएगी.
उन्होंने बताया कि अभियान बसेरा-3 के तहत भूमिहीन परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए मुफ्त जमीन और मकान उपलब्ध कराने की योजना है. वहीं, शहरी क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों को उनके निकटवर्ती पंचायत क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें स्थायी आवास का लाभ मिल सके.
श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के लिए 13 जिलों को 5.50 करोड़ रुपये की मंजूरी
मंत्री ने यह भी बताया कि श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 13 जिलों को कुल 5.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इसके तहत बेगूसराय जिले के बाबा हरिगिरी धाम, गढ़पुरा, सिमरिया घाट, झमटिया घाट तथा छर्रा पट्टी घाट मेले के लिए 30 लाख रुपये, मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ एवं बाबा दूधनाथ मंदिर परिसर के मेले के लिए 50 लाख रुपये, भागलपुर श्रावणी मेला के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये, बांका एवं मुंगेर जिले के लिए एक-एक करोड़ रुपये, लखीसराय के लिए 75 लाख रुपये, जमुई, पूर्णिया एवं मधुबनी के लिए 10-10 लाख रुपये, वैशाली एवं सारण के लिए 2.50-2.50 लाख रुपये, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर के लिए 5 लाख रुपये तथा जहानाबाद के वानावर श्रावणी मेला के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह