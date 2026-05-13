Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3215680
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

'वंदे मातरम्' गाने वाला फैसला बदलने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, बिहार AIMIM चीफ का ये कैसा बयान

Vande Matram: ​बिहार सरकार की ओर से वंदे मातरम् गीत को शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में अनिवार्य किए जाने के बाद राजनीति गरमा गई है. ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसके खिलाफ अब आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है. 

Written By  Amit Kumar Singh|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 13, 2026, 03:20 PM IST

Trending Photos

अख्तरुल ईमान, बिहार एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष (Video Grab)
अख्तरुल ईमान, बिहार एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष (Video Grab)

देश के महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर बिहार में महाभारत छिड़ गई है. दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने कुर्सी संभालने के बाद बिहार के शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' गाने को अनिवार्य कर दिया है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इसका विरोध कर रही है. अब एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसको लेकर अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. 

READ ALSO: नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और काफिले में कटौती, PM मोदी की अपील पर CM का आदेश

अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकार के इस फरमान को वापस लेने के लिए एआईएमआईएम के पांचों विधायक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर देश हिन्दू राष्ट्र बन गया है तो सरकार इसकी घोषणा कर दे और फिर चाहे जो करना चाहे, करे. उन्होंने कहा कि देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार की ओर से यह सब षड्यंत्र किया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईमान ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए 'वंदे मातरम्' गीत गाना आपत्तिजनक है. हम इस्लाम धर्म के आदर्शों का पालन करने वाले लोग हैं और उस पर आघात नहीं होने देंगे. हमलोग कदापि 'वंदे मातरम्' गाने वाले नहीं हैं. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए ईमान ने कहा, बिहार सरकार के विकास के सभी काम ठप पड़े हुए हैं और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे फरमान जारी कर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य को बढ़ाना चाहती है. 

अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीएम की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी ने 'वंदे मातरम्' जैसे गीतों को शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में जबरन थोपकर समाज को तोड़ने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि हम मूर्ति नहीं पूजते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं. अब भाजपा की सरकार हमें दूसरे की वंदन करने के लिए फरमान जारी कर रही है, जिससे हमें दिक्कत है.

दूसरी ओर, एआईएमआईएम विधायक सरवर आलम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जिस तरह से स्कूलों में बिहार सरकार द्वारा थोपे गए सूर्य नमस्कार के फरमान को हटाया, उसी तरह 'वंदे मातरम्' गीत को भी भाजपा सरकार ने थोपा है और उसे हटाने के लिए भी पार्टी के एक-एक नेता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे.

TAGS

Vande MatramAkhtarul Iman

Trending news

Chatra Petrol crisis
चतरा में पेट्रोल की कमी से मचा हाहाकार, पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें
Chatra Petrol crisis
चतरा में पेट्रोल की कमी से मचा हाहाकार, पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतारें
Jharkhand Politics
'बहुत हुई मंहगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो मोदी सरकार', PM मोदी की अपील पर JMM का वार
Jharkhand Politics
'बहुत हुई मंहगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो मोदी सरकार', PM मोदी की अपील पर JMM का वार
Muzaffarpur News
पूजा देखने गई दो चचेरी बहनों का मर्डर, 48 घंटे बाद ईंट भट्ठे के पास मिली लाशें
RJD
'अब एक साल तक मां-बहन मंगलसूत्र नहीं पहन पाएगी', राजद का मोदी सरकार निशाना
patna news
रूकेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी! बाल संरक्षण आयोग ने किया सरकार के फैसले का स्वागत
Sitamarhi News
सीतामढ़ीः 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद भारी बवाल, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी
Bihar politics
नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और काफिले में कटौती, PM मोदी की अपील पर CM का आदेश
Samastipur News
Samastipur News: पुलिस की गश्ती के बाद भी दलसिंहसराय में 1.5 लाख की लूट, उठ रहे सवाल