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बिहार-बंगाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: किशनगंज में 1.40 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

Kishanganj News: किशनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल-बिहार बॉर्डर के रामपुर चेक पोस्ट के पास एक स्कॉर्पियो से 700 ग्राम हेरोइन बरामद की है. मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:04 AM IST
बिहार-बंगाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: किशनगंज में 1.40 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: बिहार-बंगाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: किशनगंज में 1.40 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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