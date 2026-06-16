SDPO ने बताया कि इस मामले में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है. साथ ही बरामद हेरोइन के स्रोत, सप्लाई चेन और पूरे गिरोह के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की अवैध संपत्तियों की भी पहचान कर रही है, ताकि तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.