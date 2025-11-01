Advertisement
'ओवैसी के सम्मान में कोई आंच आई तो...', AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने पप्पू यादव को खुली धमकी

Bihar Chunav 2025: किशनगंज जिले की बहादुगंज विधानसभा सीट एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम पप्पू यादव को मंच से खुली धमकी दी. उन्होंने एक जनसभा में ये धमकी ओवैसी के सम्मान में दी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:17 PM IST

AIMIM candidate Tausif Alam: बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है. इस बीच किशनगंज जिले के बहादुरगंज में एक चुनावी सभा में तौसीफ आलम ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को खुली धमकी देकर टेंपरेचर बड़ा दिया है. एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के सामने ही तौसीफ ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अतीक अहमद, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधियों से तुलना करते हुए सवाल दागा और उनसे पूछा कि आप भी इसी कैटेगरी में आते है, आपकी हत्या क्यों नहीं हुई?

दरअसल, किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बंगाली चौक मैदान पर एआईएमआईएम की चुनावी जनसभा हो रही थी. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे. सभा में AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने भाषण के दौरान पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर जबर्दस्त हमला बोला. 

तौसीफ ने कहा कि आप अतीक अहमद, सिवान के शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में आते हो. आपकी हत्या क्यों नहीं हुई? उन्होंने पप्पू को ओवैसी के खिलाफ बयानों के लिए खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि ओवैसी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया. 

AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने आगे कहा कि ओवैसी के बारे में बोलना तो दूर, सोचना भी मत. पहले मुझसे फरिया लो. तौसीफ आलम ने पप्पू यादव से पूछा समय बताओ पप्पू यादव जी, कहां आएंगे छपरा, सिवान या गोपालगंज?

तौसीफ ने पप्पू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि दोबारा ओवैसी साहब के बारे में कुछ कहा तो आपकी हैसियत नपवा दूंगा. जरूरत पड़ी तो पूर्णिया की धरती पर जाकर जवाब दूंगा.

रिपोर्ट: अमित सिंह

bihar chunav 2025AIMIMTausif AlamMP Pappu Yadav

