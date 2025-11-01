'ओवैसी के सम्मान में कोई आंच आई तो...', AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने पप्पू यादव को खुली धमकी

AIMIM candidate Tausif Alam: बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है. इस बीच किशनगंज जिले के बहादुरगंज में एक चुनावी सभा में तौसीफ आलम ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को खुली धमकी देकर टेंपरेचर बड़ा दिया है. एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के सामने ही तौसीफ ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अतीक अहमद, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधियों से तुलना करते हुए सवाल दागा और उनसे पूछा कि आप भी इसी कैटेगरी में आते है, आपकी हत्या क्यों नहीं हुई?

दरअसल, किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बंगाली चौक मैदान पर एआईएमआईएम की चुनावी जनसभा हो रही थी. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे. सभा में AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने भाषण के दौरान पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर जबर्दस्त हमला बोला.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

तौसीफ ने कहा कि आप अतीक अहमद, सिवान के शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में आते हो. आपकी हत्या क्यों नहीं हुई? उन्होंने पप्पू को ओवैसी के खिलाफ बयानों के लिए खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि ओवैसी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली तो आपके पेट में दर्द शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: 'जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा', नामांकन रद्द पर नारायण ने दी सफाई

AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने आगे कहा कि ओवैसी के बारे में बोलना तो दूर, सोचना भी मत. पहले मुझसे फरिया लो. तौसीफ आलम ने पप्पू यादव से पूछा समय बताओ पप्पू यादव जी, कहां आएंगे छपरा, सिवान या गोपालगंज?

तौसीफ ने पप्पू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि दोबारा ओवैसी साहब के बारे में कुछ कहा तो आपकी हैसियत नपवा दूंगा. जरूरत पड़ी तो पूर्णिया की धरती पर जाकर जवाब दूंगा.

रिपोर्ट: अमित सिंह

यह भी पढ़ें:अब होगी पवन सिंह और खेसारी में सियासी जंग! ट्रेंडिंग स्टार को घेरने आ रहे पावर स्टार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!