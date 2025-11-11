Advertisement
Bihar Chunav Second phase Voting: दूसरे चरण का 'रण', मतदान का 'प्रण'; 3,70,13,556 वोटर्स के हाथों 1302 प्रत्याशियों की किस्मत

Bihar Chunav 2025: बिहार के विधानसभा चरणों के चुनाव आज हैं. इसके साथ ही प्रथम चरणों के चुनाव 6 नंवबर को थे. पिछले मतदान में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी गई थी. इसके साथ ही अब आज के मतदान में देखना हैं कि आखिर आज कितने प्रतिशत लोग मतदान में भाग लेंगे.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:57 AM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानि मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान होना है. दूसरे और आखिरी चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 5,28,954 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे. इस चरण के पुरुष मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,95,44,041 है, जबकि 1,74,68,572 महिला वोटर हैं. मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीटों के लिए 3882 बूथों पर आज मतदान होने हैं. इस जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 3123747 है. इनमें से पुरुष वोटर 1655417 है. वहीं, महिला वोटरों की संख्यां 1468190 है. 10 सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी है. मैदान में प्रत्येक विधानसभा में 3-3 महिला मतदान केन्द्र, 23 आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गये हैं.

साथ ही जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा जिले में कुल 17164 मतदान कर्मी ,51 जोनल दंडाधिकारी एवं 415 सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक निर्धारित है. चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है. बॉर्डर पर SSB की चौकसी बढ़ाई गई. नेपाल बॉर्डर पर हाई एलर्ट लगाया गया हैं. जिले में 144 लागू कर दिया गया. सभी बूथों पर अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया है. 

जानकारी के अनुसार, भागलपुर में सभी 7 विधानसभा सीटों पर मॉक पोल शुरू हुआ हैं. अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता और पीठासीन पदाधिकारी के सामने मॉक पोल 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच होगा. बात करे पूर्णिया जिले की तो यहां कुल सात विधानसभा है, जिसके लिए 2553 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसमें संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 492 है. वहीं, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 23 है. जिले में कुल मतदाता की संख्या 20 लाख 93 हजार है. मॉडल बूथों की संख्या 7 है. 

जहानाबाद में दूसरे चरण का मतदान आज होना है. तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 1009 बूथों पर वोट डाले जाएंगे. जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. तीनों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है. कुल 31 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद होगा. जिलेभर में धारा 144 लागू है, हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. तीनों विधानसभा में कुल मतदाता 808152 है, जिनमें पुरुष 428012, महिला 380127 है. जबकि 13 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है.

बात करे तो आज किशनगंज में भी कुल चार विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होना है. किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकूरगंज, किशनगंज और कोचाधामन में चुनाव आरंभ होना है. चारों विधानसभा में मतदाताओं की संख्या कुल 11लाख 25 हजार 959 हैं. 1366 मतदान केंद्र बनायें गए हैं, जिसमें 363 बूथों को क्रिटिकल घोषित किया गया हैं. प्रत्येक मतदान केंद्रों में 1200 मतदाता निर्धारित है. प्रत्येक बूथों पर (CAPF) केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल की तैनाती की गयी है. प्रत्येक विधानसभा में एक-एक PWD बूथ इसके साथ ही एक-एक बूथ युवाओं के लिए और पांच पांच बूथों को महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है. सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है.चारों विधानसभा सीट से कुल 35 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

