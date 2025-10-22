बिहार में NDA और महागठबंधन को टक्कर देने उतरी GDA, 62 सीटों पर जीत का किया दावा, AIMIM ने उतारे 30 उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (जीडीए) गठबंधन तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रहा है. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दावा किया कि गठबंधन 62 सीटों पर जीत दर्ज करेगा. एआईएमआईएम ने 30 उम्मीदवार उतारे हैं और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले के साथ अब तीसरा मोर्चा भी मजबूती से मैदान में उतर आया है. ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (जीडीए) के नाम से गठित इस मोर्चे ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है. एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन), आजाद समाज पार्टी और अपना जनता पार्टी मिलकर इस गठबंधन का गठन कर चुके हैं. गठबंधन का लक्ष्य दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनना है.
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दावा किया है कि जीडीए गठबंधन बिहार की 62 विधानसभा सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगा. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अब एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती देने के लिए तैयार है. अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने राजद से गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए अब तीसरा मोर्चा खुद न्याय की लड़ाई लड़ेगा.
एआईएमआईएम ने इस बार बिहार की 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. इनमें सीमांचल, मिथिलांचल और अन्य संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं. पार्टी ने चार हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी राजनीतिक छवि को व्यापक बनाने की कोशिश की है. अख्तरुल ईमान खुद पूर्णिया के अमौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं.
2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में पांच सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए. इस बार पार्टी ने संगठन को मजबूत किया है और राज्यभर में प्रचार अभियान तेज कर दिया है. अख्तरुल ईमान का कहना है कि अब जनता तीसरे विकल्प की ओर देख रही है और जीडीए उस उम्मीद को पूरा करेगा.
अख्तरुल ईमान ने बताया कि पार्टी ने बिहार के कई जिलों से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. इनमें प्रमुख नाम हैं –
1. अमौर (पूर्णिया) से अख्तरुल ईमान
2. बलरामपुर (कटिहार) से आदिल हसन
3. ढाका (पूर्वी चंपारण) से राणा रणजीत सिंह
4. नरकटिया (मोतिहारी) से शमीमुल हक
5. गोपालगंज से अनस सलाम
6. जोकी (अररिया) से मुर्शिद आलम
7. बहादुरगंज (किशनगंज) से तौसीफ आलम
8. ठाकुरगंज (किशनगंज) से गुलाम हसनैन
9. किशनगंज से अधिवक्ता शम्स आगाज
10. महुआ (वैशाली) से अमित कुमार
11. बायसी (पूर्णिया) से गुलाम सरवर
12. शेरघाटी (गया) से शान-ए-अली खान
13. नाथनगर (भागलपुर) से मोहम्मद इस्माईल
14. सीवान से मोहम्मद कैफ
15. केवटी (दरभंगा) से अनीसुर रहमान
16. जाले (दरभंगा) से फैसल रहमान
17. सिकंदरा (जमुई) से मनोज कुमार दास
18. मुंगेर से डॉ. मुनाजिर हसन
19. नवादा से नसीमा खातून
20. मधुबनी से राशिद खलील अंसारी
21. दरभंगा से मुहम्मद जलील
22. गोरबोराम से अख्तर शहंशाह
23. कस्बा (पूर्णिया) से शाहनवाज आलम
24. अररिया से मुहम्मद मंजूर आलम
25. बरारी (कटिहार) से मतियुर रहमान
26. कदुआ (कटिहार) से शकीर रेजा
27. कोचाधामन (किशनगंज) से मुहम्मद सरवर आलम
28. परानपुर (कटिहार) से मुहम्मद आफताब आलम
29. धमदाह (पूर्णिया) से इस्तियाक आलम
30. इमामगंज (गया) से पार्वती देवी
अख्तरुल ईमान ने कहा कि जीडीए का मकसद समाज के उन तबकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि सबकी आवाज बनेगा.