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Gen-Z पर ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का विवादित बयान, बोले- शराब के नशे में धुत होकर...

Bihar Politics: मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि युवा पीढ़ी के लोग सरस्वती पूजा में रोड पर बैरियर लगाकर चंदा वसूलने का काम करते हैं और फिर शराब के नशे में धुत होकर डीजे बजाकर लोगों को परेशान करने का काम करते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 15, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:34 PM IST
Gen-Z पर ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का विवादित बयान, बोले- शराब के नशे में धुत होकर...
Image Credit: Gen-Z पर ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का विवादित बयान (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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