/Gen-Z पर ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल का विवादित बयान, बोले- शराब के नशे में धुत होकर...

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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने युवा पीढ़ी खास तौर से Gen-Z पर बड़ा ही विवादित बयान देते हुए उनकी तुलना शराबी से कर दी. मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी सरस्वती पूजा में रोड पर बैरियर लगाकर चंदा वसूलने का काम करते हैं. माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और उसी सरस्वती पूजा के दिन से प्रतिमा विसर्जन तक ये लोग शराब के नशे में धुत होकर डीजे बजाकर लोगों को परेशान करने का काम करते हैं. मुहर्रम के दिनों में ताजिया निकालकर हुड़दंग मचाने का काम करते हैं.
मंत्री बुलो मंडल ने आगे कहा कि अब आपको निर्णय लेना होगा कि आपको किस तरह का युवा बनना है? चंदा वसूलकर डीजे बजाने वाला युवा बनना है या स्वामी विवेकानंद, सरदार भगतसिंह या असफाक उल्लाह खां जैसा महापुरुष बनना है. इस दौरान मंत्री बुलो मंडल ने पीएम मोदी के महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी. तब तक देश में विकास की परिकल्पना अधूरी रह जाएगी. उन्होंने कहा कि जब 2005 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, तब नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण लागू करने का काम किया था.
बता दें कि हाल के कुछ वर्षों में जेन-जी ने सत्ता बदल दी. अपने देश में जेन-जी आंदोलन के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद देश के कई शहरों में जेनरेशन अल्फा के आंदोलन भी देखने को मिल चुके हैं. बिहार के गयाजी शहर में स्कूल तक सड़क नहीं होने पर बच्चों ने शासन-प्रशासन से इस पर ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर सड़क नहीं बनाई गई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
इनपुट- अमित कुमार सिंह