Kishanganj News: हिजाब, नकाब, बुर्का और हेलमेट... ज्वेलर्स एसोसिएशन के फरमान पर सियासत शुरू, AIMIM ने किया विरोध

Kishanganj News: हिजाब, नकाब, बुर्का, हेलमेट, मुरेठा और मास्क पहनकर ज्वेलरी शॉप में एंट्री बैन करने के आदेश पर AIMIM और कांग्रेस के विधायकों ने विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि हिजाब का मामला हमारे धर्म से जुड़ा है. ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा.
Bihar Jewelers Association Order Politics: बिहार में सोना-चांदी की दुकानों पर लूटपाट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने हिजाब, नकाब, बुर्का, हेलमेट, मुरेठा और मास्क पहनकर ज्वेलरी शॉप में एंट्री बैन कर दी है. इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है. किशनगंज में इसका काफी विरोध हो रहा है. यहां AIMIM और कांग्रेस के विधायकों ने इस फरमान का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि बुर्का, नकाब और हिजाब हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है. इस फरमान को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एआईमाइएम और कांग्रेस के विधायकों ने इस फरमान का विरोध करते हुए कहा कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब, नकाब और बुर्का को निशाना बनाना गलत बात है.
AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि हिजाब का मामला हमारे धर्म से जुड़ा है. इस फरमान को हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते है.उन्होंने कहा कि हिजाब पर उंगली उठाने वाले के खिलाफ पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा. वही. कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा ने कहा कि हिजाब और नकाब का मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा महत्व है. उन्होंने ज्वेलर्स एसोसिएशन के इस फरमान को गलत ठहराया है.
वहीं सर्राफा कारोबारियों ने साफ कहा है कि यह कदम किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कई मामलों में अपराधी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ढ़ककर दुकान में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं. ऐसे में दुकानदारों की सुरक्षा के साथ-साथ ग्राहकों की जान-माल की रक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन गई है. यही वजह है कि अब चेहरा छिपाकर कोई भी शख्स दुकान के अंदर नहीं आ सकेगा. बता दें कि यह फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन (AIJGF) के निर्देश पर लिया गया है और आज (8 जनवरी) से ही पूरे प्रदेश में लागू हो गया है.