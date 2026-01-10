Advertisement
बिहार में बेखौफ भू-माफिया: पूर्व सांसद की जमीन पर कब्जे की कोशिश, धारा 107 और CO की रोक भी बेअसर

Bihar kishanganj land mafia: किशनगंज जिले में भू-माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सांसदों की जमीन भी सुरक्षित नहीं रही. सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ की बहू की जमीन पर अंचल अधिकारी द्वारा निर्माण पर रोक और धारा 107 लागू होने के बावजूद जबरन चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा था. यह मामला प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:41 PM IST

Bihar kishanganj land mafia: बिहार में भू-माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब सांसद की जमीन भी उनके निशाने पर है. सीमांचल के किशनगंज जिले से सामने आए मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है, जबकि इस जमीन पर अंचल अधिकारी द्वारा पहले ही निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा चुकी है और धारा 107 के तहत कार्रवाई भी की गई है. इसके बावजूद भू-माफिया खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब बिहार सरकार भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के बड़े-बड़े दावे कर रही है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में अधिकारियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कर माफियाओं की सूची तैयार करने और आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद इसके सीमांचल के किशनगंज जिले में भू-माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं. आरोप है कि ये लोग महिलाओं को आगे कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने वालों को डराने-धमकाने से भी नहीं चूक रहे हैं.

ये भी पढ़ें: नीतीश सरकार में क्राइम कंट्रोल! हत्या, लूट और डकैती के मामलों में आई बड़ी कमी

 किशनगंज जिले के महेश बथना मौजा का है, जहां सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ की बहू तरन्नुम यूसुफ की करीब पांच बीघा जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है. तरन्नुम यूसुफ ने बताया कि यह जमीन उनके ससुर द्वारा खरीदी गई थी, लेकिन भू-माफिया इसे हड़पने के इरादे से लगातार दबाव बना रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी उनका परिवार जमीन पर पहुंचता है, भू-माफिया चारों तरफ से घेर लेते हैं और जानलेवा हमले की कोशिश करते हैं. यहां तक कि प्लॉट तक जाने का रास्ता भी रोक दिया गया है. अंचल अधिकारी की ओर से निर्माण पर रोक और धारा 107 लागू होने के बावजूद जबरन चारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है.

वहीं, दूसरे पक्ष का दावा है कि जमीन उनके पूर्वजों की है और फसल को नुकसान से बचाने के लिए दीवार का निर्माण किया जा रहा है. मामले की जानकारी मिलते ही तरन्नुम यूसुफ ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कैमरे के सामने कोई भी बयान देने से परहेज किया है. फिलहाल यह मामला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब रोक और कानूनी कार्रवाई के बावजूद भू-माफिया कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो उन पर निर्णायक कार्रवाई कब होगी.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

