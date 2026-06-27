/किशनगंज में SP का बड़ा एक्शन: ड्रग्स, पशु तस्करी और एंट्री माफिया पर शिकंजा, 3 स्पेशल यूनिट गठित

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Kishanganj News: अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल और बांग्लादेश से घिरे बिहार के किशनगंज जिले में ड्रग्स, पशु तस्करी, जीएसटी फ्रॉड और एंट्री माफिया काफी सक्रिय हैं. सीमांचल के किशनगंज में ऐसे माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए किशनगंज SP संतोष कुमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने सीमांचल के माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए इलाके में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया है और तीन अलग-अलग यूनिट का गठन किया है. इन यूनिटों में किशनगंज जिले के तेजतर्रार पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. इनका उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय उन माफियाओं पर चुन-चुनकर कार्रवाई करना है, जो नेपाली नोटों का अवैध तरीके से एक्सचेंज करते हैं तथा शराब, पशु और ड्रग्स तस्करी के कारोबार में संलिप्त हैं. ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को भी नशे के दलदल में धकेल रहे हैं.
SP ने बताया कि उनके फ्रेमवर्क की पहली यूनिट (BMC) यानी बॉर्डर मॉनिटरिंग सेल है. यह यूनिट सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों और बॉर्डर क्षेत्र के थानों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर नियंत्रण और निगरानी रखती है. साथ ही नेपाल की ओर से समन्वय स्थापित करना, वहां चल रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर उचित कार्रवाई करना तथा सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है.
वहीं SP ने बताया कि तीसरी यूनिट (ANTF) यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है. इस यूनिट का गठन सूखे नशे और केमिकल ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किया गया है. उन्होंने कहा कि यह नशा समाज को तबाही और युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल रहा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. SP ने कहा कि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए यह टीम दिन-रात काम कर रही है और पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह