/किशनगंज में SP का बड़ा एक्शन: ड्रग्स, पशु तस्करी और एंट्री माफिया पर शिकंजा, 3 स्पेशल यूनिट गठित

Kishanganj News: अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल और बांग्लादेश से घिरे बिहार के किशनगंज जिले में ड्रग्स, पशु तस्करी, जीएसटी फ्रॉड और एंट्री माफिया काफी सक्रिय हैं. सीमांचल के किशनगंज में ऐसे माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए किशनगंज SP संतोष कुमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने सीमांचल के माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए इलाके में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया है और तीन अलग-अलग यूनिट का गठन किया है. इन यूनिटों में किशनगंज जिले के तेजतर्रार पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. इनका उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय उन माफियाओं पर चुन-चुनकर कार्रवाई करना है, जो नेपाली नोटों का अवैध तरीके से एक्सचेंज करते हैं तथा शराब, पशु और ड्रग्स तस्करी के कारोबार में संलिप्त हैं. ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को भी नशे के दलदल में धकेल रहे हैं.