Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kishanganj
  • /किशनगंज में SP का बड़ा एक्शन: ड्रग्स, पशु तस्करी और एंट्री माफिया पर शिकंजा, 3 स्पेशल यूनिट गठित

किशनगंज में SP का बड़ा एक्शन: ड्रग्स, पशु तस्करी और एंट्री माफिया पर शिकंजा, 3 स्पेशल यूनिट गठित

Kishanganj News: नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे बिहार के किशनगंज में ड्रग्स, पशु तस्करी, जीएसटी फ्रॉड और एंट्री माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए SP संतोष कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तीन विशेष यूनिट, BMC, SIRT और ANTF का गठन किया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:23 PM IST
किशनगंज में SP का बड़ा एक्शन: ड्रग्स, पशु तस्करी और एंट्री माफिया पर शिकंजा, 3 स्पेशल यूनिट गठित
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैं जनता दल यूनाइटेड में ही हूं, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी सिंह
RCP Singh47 min ago
2
patna news56 min ago
3
Danapur news1 hr ago
4
Tej Pratap Yadav1 hr ago
5
Jamui News2 hrs ago