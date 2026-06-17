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Bihar Prohibition Constable Recruitment Exam: बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान किशनगंज में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो फर्जी अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है. दोनों युवक गर्ल्स हाई स्कूल और जगन्नाथ मध्य विद्यालय केंद में मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पदों की लिखित परीक्षा में शामिल होने आए थे. दोनों युवकों पर एक एग्जाम को दोबारा देने का आरोप है. मामले का खुलासा परीक्षा केंद्रों पर दस्तावेज और पहचान सत्यापन के दौरान हुआ.
वहीं, एसपी संतोष कुमार को भी यह सूचना मिली थी कि दोनों युवक अलग-अलग केंद्रों में दूसरे फेज में भी एग्जाम दे रहे हैं. एसपी खुद केंद्र पर पहुंचे. जांच के दौरान दो अभ्यर्थियों की गतिविधियां और पहचान संदिग्ध पाई गईं. इसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सामने आने पर मौके पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया.
हिरासत में लिए गए दोनों युवकों की पहचान सुजीत कुमार, समस्तीपुर और सुमन कुमार बिशनपुरा, मुंगेर के रूप में हुई है. सुजीत कुमार को किशनगंज गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया. जबकि, सुमन कुमार को जगन्नाथ मिडिल स्कूल परीक्षा केंद्र से हिरासत में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे थे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.
एसपी संतोष कुमार ने बताया कि दोनों युवकों पर एक एग्जाम को दोबारा से देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. यह सूचना प्राप्त हुई थी कि दोनों युवकों ने इसी परीक्षा को इससे पिछले वाले फेज में भी एग्जाम दिया था. सूचना के बाद मामले का सत्यापन किया गया. दोनों युवकों ने इससे पहले वाले फेज में मोतिहारी और अररिया केंद्र में एग्जाम दिया था. पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया है कि दोनों दो बार एग्जाम देना चाहते थे. आगे सभी बिंदुओं पर मामले की पड़ताल की जा रही है.
रिपोर्ट: अमित सिंह