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बिहार सिपाही भर्ती: मोतिहारी-अररिया के बाद किशनगंज में भी दे रहे थे परीक्षा, हिरासत में 2 अभ्यर्थी

Prohibition Constable Recruitment Exam: किशनगंज में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में दो अभ्यर्थियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इन दोनों युवकों पर आरोप हैं कि उन्होंने बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा दो बार दी है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:44 PM IST
बिहार सिपाही भर्ती: मोतिहारी-अररिया के बाद किशनगंज में भी दे रहे थे परीक्षा, हिरासत में 2 अभ्यर्थी
Image Credit: किशनगंज में पुलिस ने दो अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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