संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को लेकर सांसद डॉ. जावेद के बयान पर बीजेपी बोली- 'यह देशद्रोह जैसा'

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किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद के बयान ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. किशनगंज सांसद ने उर्दू को हिंदुस्तान की बताया और कहा कि संस्कृत और अंग्रेजी बाहर से आई विदेशी भाषा है. कांग्रेस सांसद के बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का घर है और भारत में इस संस्कृति की नींव मुख्य रूप से संस्कृत भाषा पर टिकी है, जो सभी भाषाओं में सबसे पुरानी है. संस्कृत की आलोचना करना या उसके खिलाफ बोलना देशद्रोह या खुद भारत के खिलाफ अपराध करने जैसा है. संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा और आधार है.
'कांग्रेस की दुर्गति ऐसे ही भाषाविद् के कारण हुई'
जनता दल यूनाइटेड ने इस तरह के बयान को कांग्रेस की दुर्गति का कारण बताया. JDU प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति ऐसे ही भाषाविद् के कारण हुई है. वे सांसद हैं, हर कोई जानता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और हमारी संस्कृति की विरासत है. फिर भी उन्हें भाषा या इतिहास की कोई जानकारी नहीं है. बस बयान दे रहे हैं. वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कांग्रेस सांसद के बयान पर कहा कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है. एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, वह स्पष्ट रूप से दिखता है. हिंदी और उर्दू का मजबूत होना आवश्यक है. मातृभाषा जहां हिंदी है, वहीं द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को मान्यता बिहार में मिला हुआ है.
'उर्दू के पक्ष में जो बाते कही, उसे समझना जरूरी'
उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदी को मजबूती प्रदान करके हम मातृभाषा को मजबूत कर सकते हैं, उसी तरह से उर्दू को भी जो राजभाषा के रूप में मान्यता है, उसकी भी मजबूती आवश्यक है. इसी क्रम में जो उर्दू के पक्ष में उन्होंने बातें कही हैं, उसको समझने की आवश्यकता है. उन्होंने जो बात कही है कि अंग्रेजी और संस्कृत बाहर से आई हुई भाषा है, लेकिन उसका भी फलना-फूलना आवश्यक है. क्योंकि किसी भी भाषा और किसी भी लैंग्वेज को मजबूती तभी मिल सकती है, जब उसको हम अपनाने का कार्य करें. इसे अपनाएं तो इससे देश को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा.