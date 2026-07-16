संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को लेकर सांसद डॉ. जावेद के बयान पर बीजेपी बोली- 'यह देशद्रोह जैसा'

'कांग्रेस की दुर्गति ऐसे ही भाषाविद् के कारण हुई'

जनता दल यूनाइटेड ने इस तरह के बयान को कांग्रेस की दुर्गति का कारण बताया. JDU प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की दुर्गति ऐसे ही भाषाविद् के कारण हुई है. वे सांसद हैं, हर कोई जानता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और हमारी संस्कृति की विरासत है. फिर भी उन्हें भाषा या इतिहास की कोई जानकारी नहीं है. बस बयान दे रहे हैं. वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कांग्रेस सांसद के बयान पर कहा कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है. एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, वह स्पष्ट रूप से दिखता है. हिंदी और उर्दू का मजबूत होना आवश्यक है. मातृभाषा जहां हिंदी है, वहीं द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को मान्यता बिहार में मिला हुआ है.