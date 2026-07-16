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संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को लेकर सांसद डॉ. जावेद के बयान पर बीजेपी बोली- 'यह देशद्रोह जैसा'

MP Dr. Javed Statement Controversy: सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. भाजपा नेता ने कहा कि संस्कृत की आलोचना करना या उसके खिलाफ बोलना देशद्रोह या खुद भारत के खिलाफ अपराध करने जैसा है.

Written BySunny Kumar
Published: Jul 16, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:12 PM IST
संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को लेकर सांसद डॉ. जावेद के बयान पर बीजेपी बोली- 'यह देशद्रोह जैसा'
Image Credit: सांसद डॉ. जावेद के बयान पर बवाल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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