अतिक्रमण करने वाले सावधान! अवैध निर्माण ध्वस्त करने निकल चुके हैं सम्राट चौधरी के बुलडोजर, ​बगहा से लेकर किशनगंज तक हाहाकार

Bihar News: बगहा के रामनगर में एक साथ तीन-तीन बुलडोजर लगाकर अवैध दुकान को गिरा दिया गया. वहीं, पटना के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:30 PM IST

बिहार...बुलडोजर और एक्शन
Bihar Bulldozer Action: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अतिक्रमण के खिलाफ सरकारी बुलडोजर जमकर चल रहा है. पटना, नालंदा, किशनगंज और बगहा में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें बुलडोजर के साथ सड़क पर उतरीं. बुलडोजर जहां-जहां पहुंचा वहां-वहां हड़कंप मच गया और एक के बाद एक कई अवैध कब्जे को हटा दिया गया.

पटना में चला बुलडोजर
पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रहुई थाना क्षेत्र इलाके के शिवनंदन नगर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. दरअसल, पूर्व से ही शिवनंदननगर गांव में अतिक्रमण को लेकर कई मकानों को नोटिस स्थानीय प्रशासन की तरफ से दिया गया था. हालांकि, एक दिन पूर्व नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार की तरफ से पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात भी की थी और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया था. बुधवार को कई डीएसपी थानाध्यक्ष अंचलाधिकारी डीसीएलआर और भारी संख्या मे सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन दिखा. वहीं, पटना के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है. सोमवार को अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया. साथ ही करीब 41 हजार जुर्माना भी वसूला गया.

वहीं, पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग कई दशकों से शिवनंदननगर गांव में अपना आशियाना बना कर रह रहे हैं, लेकिन अचानक हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से हमलोग के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है. वहीं, रहुई प्रखंड के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि इस बुलडोजर एक्शन से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था और कई पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत जमीन भी मुहैया कराया गया. इसके पूर्व भी 2023 में कुल 14 मकान पर पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया था उस वक्त काफी हंगामा भी हुआ था. पिछले हंगामा को देख इस बार बुलडोजर एक्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

नालंदा के बिहार शरीफ में बुलडोजर एक्शन
बिहार शरीफ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है. शहर के रांची रोड स्थित भैसासुर इलाके में मंगलवार को बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया. नगर निगम के उप नगर आयुक्त की अगुवाई में सुरक्षा बलों के सहयोग से यह कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान रांची रोड जैसे व्यस्त इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला. नगर निगम की टीम और बुलडोजर को देखते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया. जिन व्यापारियों ने पहले दिए गए नोटिस और नियमों का पालन नहीं किया था, उनके खिलाफ चालान काटा गया और कई दुकानों का सामान जब्त भी किया गया. नगर निगम के उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. 

आरा तनिष्क शो रूम पर निगम का बुलडोजर चला
आरा तनिष्क शो रूम पर निगम का बुलडोजर चला. जिला प्रशासन ने तनिष्क शो रूम की तरफ से अतिक्रमण किए गए स्थानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला. इस दौरान निगम के खिलाफ तनिष्क शो रूम के ऑनर ने कड़ा प्रतिकार किया गया, लोगों ने हंगामा भी किया. हालांकि, निगम ने कर्रवाई जारी रखा. नगर निगम आरा के कर्मियों ने शीशमहल चौक से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत किया, अतिक्रमण के भय से ठेला लगाने वाले छोटे छोटे कारोबारी अपना दुकान नहीं लगाए थे. निगम की तरफ से बीच रास्ते में पड़ने वाले सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों के खिलाफ बुलडोजर चलाया.

किशनगंज में बुलडोजर एक्शन
किशनगंज के बस स्टैंड और खगड़ा मेला ग्राउंड दो जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में स्मैक, गांजा जैसे नशीले पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा था. गुरुवार सुबह ही नशा के दर्जनों अवैध कारोबारी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर नशा माफियाओं के अवैध अड्डे को ध्वस्त कर दिया है. किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नशा कारोबारी मेला ग्राउंड पर अवैध कब्जा कर नशा का कारोबार और नशा का सेवन करते थे, जिससे युवा पीढ़ी इस दलदल में फंसते जा रहे थे. उन्होंने कहा कि नगर परिषद की मदद से अवैध ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि नशा का कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सकें.

बगहा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
बगहा के रामनगर में एक साथ तीन-तीन बुलडोजर लगाकर अवैध दुकान को गिरा दिया गया. अतिक्रमण कर अवैध तरीकों से बनाए गये सैकड़ों दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. नगर प्रशासन ने बुलडोजर चलने के बाद जुर्माना लगाने की कवायद शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: चीनी मिलें चालू होने से पहले चला बुलडोजर, बगहा-रामनगर में सड़कों से हटे अवैध कब्जे

पटना से सन्नी कुमार, आरा से मनीष सिंह, किशनगंज से अमित सिंह, नालंदा से ऋषिकेश कुमार और बगहा से इमरान अजीज की रिपोर्ट

Bihar News

