Census 2027: किशनगंज में 9000 लोगों ने शेयर की अपनी जानकारी, DM ने बताया खुद कैसे भरें स्वघोषणा पत्र... चेक करें पूरा प्रोसेस

Census 2027: भारत में जनगणना 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल रूप में शुरू हो रही है, जो दो चरणों में खत्म होगी. इसी क्रम में किशनगंज में भी जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिलाधिकारी विशाल राज ने लोगों से अनुरोध कर कहा कि घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भरें. किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज ने ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरने के संबंधित में जानकारी दी.

1 मई तक चलेगी स्वगणना

उन्होंने कहा कि जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के परिप्रेक्ष्य में स्वगणना कार्य शुरू हो गया है. यह स्वगणना प्रक्रिया 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलेगी. जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कहा कि सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल पर परिवार के मुखिया के नाम, 10 अंको का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है. रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को 34 सवालों के जवाब भरने होंगे.

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'स्वघोषणा पत्र जरूर दाखिल करें'

जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस दौरान लोग घर बैठे जनगणना पोर्टल पर जाकर पारदर्शिता के साथ अपनी सुविधानुसार अपने परिवार और मकान से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. अब तक जिले में नौ हजार लोगों के द्वारा स्वघोषणा पत्र भर दिया गया है. इस पत्र को भरना बहुत ही सरल प्रकिया है. उन्होंने जिलेवासियों से अनुरोध कर कहा कि se.census.gov.in जाकर अपना स्वघोषणा पत्र जरूर दाखिल करें.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

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