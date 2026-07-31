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बेटी के लिए इंसाफ मांगने गई थी मां, लूटा बैठी अपनी इज्जत, अहमद हुसैन ने पति को गुटखा खिलाकर किया बेहोश, फिर महिला से रेप

Kishanganj News: पौवाखाली नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू मुखिया पर महिला से जबरन दुष्कर्म का आरोप लगा है. पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है. वहीं, बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लल्लू मुखिया के पास गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:29 PM IST
बेटी के लिए इंसाफ मांगने गई थी मां, लूटा बैठी अपनी इज्जत, अहमद हुसैन ने पति को गुटखा खिलाकर किया बेहोश, फिर महिला से रेप
Image Credit: (Z News) चेयरमैन पति अहमद हुसैन पर किशनगंज में महिला से रेप का आरोप

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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