Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3219345
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

किशनगंज में पेट्रोल पंप बंद होने से मची अफरा-तफरी, तेल भरवाने बंगाल जा रहे लोग

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर बिहार के किशनगंज में दिख रहा है, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के तीन पेट्रोल पंप तेल की कमी के कारण बंद हो गए हैं. स्थानीय विधायक ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि लोग तेल लेने पश्चिम बंगाल जा रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 16, 2026, 04:41 PM IST

Trending Photos

किशनगंज के 3 पेट्रोल पंपों पर लटका ताला
किशनगंज के 3 पेट्रोल पंपों पर लटका ताला

दुनिया के दूसरे कोने यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विदेशी लड़ाई का सीधा असर हमारे बिहार के किशनगंज जिले में देखने को मिल रहा है. इस तनाव की वजह से तेल की कीमतों में तेजी आई है और किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में तीन पेट्रोल पंपों पर तेल पूरी तरह खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वे बंद हो गए हैं.

पंप बंद होने से बंगाल भाग रहे हैं लोग

किशनगंज का ठाकुरगंज इलाका पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की सीमा से सटा हुआ है. ठाकुरगंज के तीन बड़े पेट्रोल पंप नंद लाल मिर्जामल पंप, हमारा पंप मां, और ललित पेट्रोल पंप पर तेल नहीं होने के कारण ताले लटके हुए हैं. ऐसे में जिन लोगों की गाड़ियों का तेल खत्म हो रहा है, वे परेशान होकर पश्चिम बंगाल की सीमा में घुस रहे हैं और वहां के पेट्रोल पंपों से अपनी बाइक और कारों में पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं. अचानक आई इस किल्लत से स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक ने केंद्र सरकार को घेरा

इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. स्थानीय कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने इस पूरी परेशानी का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया है. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ठाकुरगंज में पेट्रोल-डीजल न होने से जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोग मजबूर होकर बिहार छोड़कर बंगाल से तेल खरीदने जा रहे हैं, जो कि प्रशासन की नाकामी को दिखाता है.

ये भी पढ़ें- Bihar Weather: बिहार में वक्त से पहले दस्तक देगा मानसून, 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी

जिलाधिकारी ने बताया असली कारण

दूसरी तरफ, जब इस बात की खबर किशनगंज के जिला पदाधिकारी (DM) विशाल राज को मिली, तो उन्होंने तुरंत मामले की जांच करवाई. डीएम ने साफ किया कि जिले में तेल की कोई बड़ी कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि जिन तीन पंपों पर ताला लगा है, उनमें से एक पंप का अकाउंट लॉक हो गया है, जबकि बाकी दो पंप मालिकों ने तेल कंपनी को एडवांस पैसा जमा नहीं किया था. पैसा जमा न होने की वजह से कंपनियों ने वहां तेल की सप्लाई रोक दी है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों के बंगाल जाने की बात से भी इनकार किया और कहा कि पूरे जिले में तेल की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है.

TAGS

Kishanganj News

Trending news

Kishanganj News
किशनगंज में पेट्रोल पंप बंद होने से मची अफरा-तफरी, तेल भरवाने बंगाल जा रहे लोग
Bihar Weather
Bihar Weather: बिहार में वक्त से पहले दस्तक देगा मानसून, 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी
Samrat Chaudhary
सम्राट सरकार का 1 महीना, फैसलों की झड़ी बनाम विपक्ष के तीखे वार, जानें क्या रहा खास?
Gandak river
क्या आपको पता है कि गंडक नदी में अभी कितने घड़ियाल हैं?
Bettiah news
गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बेतिया, बदमाशों ने पुलिस को दी चुनौती
Chain snatching
दोनों पूजा में बैठ गईं, जब उठीं तो गले से गोल्ड की चेन गायब, सास-बहू से स्नेचिंग
Chhapra Police
आर्केस्ट्रा के चंगुल से छुड़ाईं 20 लड़कियां, पुलिस का 'ऑपरेशन आवाज दो' रहा एक्शन में
JMM leader Vinod Pandey
'जनता त्रस्त, कॉर्पोरेट मस्त', JMM नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
JMM leader Vinod Pandey
'जनता त्रस्त, कॉर्पोरेट मस्त', JMM नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
sasaram sand mafia
सासाराम में बालू माफिया ने सिपाही को ट्रैक्टर से रौंदा, नवादा में पुलिस पर फायरिंग