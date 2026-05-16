किशनगंज में पेट्रोल पंप बंद होने से मची अफरा-तफरी, तेल भरवाने बंगाल जा रहे लोग

दुनिया के दूसरे कोने यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विदेशी लड़ाई का सीधा असर हमारे बिहार के किशनगंज जिले में देखने को मिल रहा है. इस तनाव की वजह से तेल की कीमतों में तेजी आई है और किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में तीन पेट्रोल पंपों पर तेल पूरी तरह खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वे बंद हो गए हैं.

पंप बंद होने से बंगाल भाग रहे हैं लोग

किशनगंज का ठाकुरगंज इलाका पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की सीमा से सटा हुआ है. ठाकुरगंज के तीन बड़े पेट्रोल पंप नंद लाल मिर्जामल पंप, हमारा पंप मां, और ललित पेट्रोल पंप पर तेल नहीं होने के कारण ताले लटके हुए हैं. ऐसे में जिन लोगों की गाड़ियों का तेल खत्म हो रहा है, वे परेशान होकर पश्चिम बंगाल की सीमा में घुस रहे हैं और वहां के पेट्रोल पंपों से अपनी बाइक और कारों में पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं. अचानक आई इस किल्लत से स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं.

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विधायक ने केंद्र सरकार को घेरा

इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. स्थानीय कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने इस पूरी परेशानी का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया है. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ठाकुरगंज में पेट्रोल-डीजल न होने से जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है. लोग मजबूर होकर बिहार छोड़कर बंगाल से तेल खरीदने जा रहे हैं, जो कि प्रशासन की नाकामी को दिखाता है.

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जिलाधिकारी ने बताया असली कारण

दूसरी तरफ, जब इस बात की खबर किशनगंज के जिला पदाधिकारी (DM) विशाल राज को मिली, तो उन्होंने तुरंत मामले की जांच करवाई. डीएम ने साफ किया कि जिले में तेल की कोई बड़ी कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि जिन तीन पंपों पर ताला लगा है, उनमें से एक पंप का अकाउंट लॉक हो गया है, जबकि बाकी दो पंप मालिकों ने तेल कंपनी को एडवांस पैसा जमा नहीं किया था. पैसा जमा न होने की वजह से कंपनियों ने वहां तेल की सप्लाई रोक दी है. इसके साथ ही उन्होंने लोगों के बंगाल जाने की बात से भी इनकार किया और कहा कि पूरे जिले में तेल की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है.