किशनगंज में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक: AIMIM के पूर्व विधायक कमरुल हुदा को टिकट, इजहरुल हुसैन हुए बेटिकट

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के लिए कांग्रेस ने किशनगंज विधानसभा सीट पर बड़ा दांव खेला है. पार्टी ने मौजूदा विधायक इजहरुल हुसैन का टिकट काटकर पूर्व AIMIM विधायक कमरुल हुदा को नामित किया है. यह फैसला मुस्लिम बहुल सीट पर वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने और AIMIM के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. कमरुल हुदा ने 2019 के उपचुनाव में AIMIM के टिकट पर किशनगंज से पहली बार अपनी पार्टी का परचम लहराया था. उस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल कर क्षेत्र में AIMIM की मजबूत पैठ बना ली थी. हालांकि, 2020 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के इजहरुल हुसैन से हार गए थे. अब वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं.

कमरुल हुदा का राजनीतिक सफर

कमरुल हुदा का राजनीतिक करियर ग्रामीण स्तर से शुरू हुआ था. वे टेउसा ग्राम पंचायत से मुखिया चुने गए थे, जहां उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ बनाई. 2006 में वे किशनगंज प्रखंड प्रमुख बने, जो उनके प्रशासनिक कौशल का प्रमाण था. 2011 में जिला परिषद सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद वे जिला परिषद अध्यक्ष भी सर्वसम्मति से बने थे.

किशनगंज विधानसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और AIMIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, AIMIM ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम बहुल इस विधानसभा सीट पर यदि हिंदू वोट एकजुट हुए, तो BJP को फायदा हो सकता है.

किशनगंज विधानसभा

कांग्रेस प्रत्याशी

नाम: मोहम्मद कमरुल हुदा पूर्व विधायक

शैक्षणिक योग्यता: मैट्रिक

जाति और धर्म: सुरजापुरी मुस्लिम

राजनैतिक व संगठनात्मक गतिविधि

1. वर्ष 2001 से 2006 तक पंचायत आम निर्वाचन में ग्राम पंचायत टेउसा से मुखिया पद पर निर्वाचित.

2. 2006 में पंचायत समिति, किशनगंज से पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचित.

3. 2006 से 2011 तक किशनगंज प्रखण्ड के प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित

4. 2011 में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से जिला परिषद सदस्य पद पर निर्वाचित.

5. 2011 से 2016 तक किशनगंज जिला परिषद अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित.

6. 2010 में जनता दल यूनाईटेड जिला किशनगंज के अध्यक्ष पद पर मनोनीत.

7. 2012 में बिहार राज्य हज कमेटी के सदस्य मनोनीत.

8. 2015 में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 54 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़े, लगभग 10,000 वोट मिले

9. 2016 से अब तक किशनगंज नागरिक एकता मंच सह शांति समिति के सचिव पद पर कुशलता पूर्वक अपने दायित्व का लगातार निर्वहन.

10. 2016 में जिला परिषद क्षेत्र सख्या 18 से जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित.

11. 2016 से 2019 तक किशनगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित

12. सामाजिक संगठन लायंस क्लब, किशनगंज के लगातार दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष मनोनीत

13 2019 में बिहार विधानसभा उपचुनाव में AIMIM की ओर से किशनगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 54 से विधायक निर्वाचित.

14. 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज विधानसभा से पराजित.

