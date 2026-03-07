क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद डॉ मुहम्मद जावेद ने किया अलग राज्य की मांग

Congress MP Dr Muhammad Javed: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पिछले दिनों तीन दिवसीय सीमांचल दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद डॉ मुहम्मद जावेद आजाद ने बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने कयास लगाया है कि पश्चिम बंगाल के कई जिले और सीमांचल इलाके को लेकर एक अलग राज्य बनाने की योजना है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं जब किशनगंज का विधायक था उस समय भी मेरे द्वारा बिहार विधानसभा में सीमांचल को लेकर अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर सवाल उठाया था.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि पटना से किशनगंज की दूरी साढ़े चार सौ किलोमीटर दूर है. बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की निगाहें सीमांचल इलाके तक नहीं पहुच पाती हैं, इसलिए सीमांचल और उससे सटे बिहार के इलाके को लेकर अलग राज्य का बनाने का स्वागत किया है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का विरोध किया है.

सांसद डॉ मुहम्मद जावेद आजाद ने नीतीश के सीएम पद को छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी पर कहा कि बिहार के जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है. नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर बिहार के लोगों से वोट लिया गया था... अभी मात्र दो महीने सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार के बैठने के नहीं हुए है कि उन्हें हटाने वाले है. सांसद ने कहा कि अगर भाजपा को सीएम की कुर्सी पर बैठना है तो फिर से चुनाव कराये और बहुमत मिले तो तब सीएम की कुर्सी पर कब्जा करें.

रिपोर्ट: अमित सिंह

