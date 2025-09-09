नेपाल में सोशल मीडिया बैन से बनी भयावह स्थिति से किशनगंज सीमा पर बढ़ी चौकसी, पुलिस-SSB की संयुक्त गश्त तेज
नेपाल में सोशल मीडिया बैन से बनी भयावह स्थिति से किशनगंज सीमा पर बढ़ी चौकसी, पुलिस-SSB की संयुक्त गश्त तेज

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वहां विरोध प्रदर्शन भड़क गए हैं. नेपाल सीमा से लगे किशनगंज जिले में पुलिस और एसएसबी ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है. सीमा क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और यात्रियों की जांच की जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:31 PM IST

नेपाल में जनाक्रोश बेकाबू
नेपाल में जनाक्रोश बेकाबू

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वहां के नागरिक आक्रोशित हो उठे हैं. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. नेपाल के कई इलाकों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं. तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने हालात को और बिगाड़ दिया है.

नेपाल सीमा से सटे बिहार के किशनगंज जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. किशनगंज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्त लगातार जारी है. सीमा से लगे टेढ़ागाछ, दिघलबैंक, कादोगांव, गलगलिया, खनियाबाद, कंचनबाड़ी, फतहपुर और पेकटोला इलाकों में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है. सीमा से होकर आने-जाने वाले सभी यात्रियों की गहन जांच की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, नेपाल के गौर और चंद्रनिगाहपुर इलाके में उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है. गौर नगरपालिका की एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया. प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखने के लिए हेलिकॉप्टर की मदद ली जा रही है. बावजूद इसके प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और पुलिस को कई स्थानों पर पीछे हटना पड़ा है.

किशनगंज एसपी सागर कुमार ने इंडो-नेपाल सीमा स्थित गलगलिया बॉर्डर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सीमा पर तैनात पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि फिलहाल सीमा क्षेत्र पूरी तरह सामान्य है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और एसएसबी पूरी तरह तैयार हैं.

इनपुट- सुभाष झा

ये भी पढ़ें- बेगूसराय में घूसखोरी का बड़ा भंडाफोड़, CO और डेटा ऑपरेटर 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

Kishanganj News

