'हिलने लगा था सब', बिहार में आया भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग

Bihar earthquake: शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए. जैसे ही जमीन अचानक हिली, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का सेंटर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 42 km दूर नरसिंगडी में था.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 21, 2025, 12:59 PM IST

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Earthquake: बिहार के किशनगंज जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिसकी वजह से लोग हिल गए और घर बाहर निकल आए. लोगों का कहना है कि जब भूंकप आया तो सब हिलने लगा था. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई. इसका केंद्र बांग्लादेश के ढाका से 42 किमी दूर नर्सिंगदी में था. बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले में 21 नवंबर, 2025 दिन शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए.

अचानक आए तेज झटकों से जिले में अफरा-तफ़री का माहौल बन गया. जैसे ही अफरा-तफरी शुरू हुई सब सुरक्षित जगहों की ओर भागे. लोगों ने बताया कि घरों में पंखे, दरवाजे और बर्तन हिलने लगे. कुछ ही सेकंड तक चले इन झटकों से बहुत ज़्यादा घबराहट फैल गई, खासकर सुबह की ठंड में सो रहे लोगों में. हालांकि, इसके बाद कोई और झटका नहीं आया, लेकिन इस छोटे से झटके ने लोगों को हिलाकर रख दिया.

झटके कुछ ही सेकंड तक रहे

किशनगंज में भूकंप कुछ ही सेकंड तक रहा, लेकिन इससे लोगों में काफी डर फैल गया. कोई आफ्टरशॉक नहीं आया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली. सुबह-सुबह आए झटकों से घबराहट फैल गई, लेकिन अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

पांच सिस्मिक जोन में बंटा है भारत

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के अनुसार, भारत को भूकंप के खतरे के आधार पर जोन 2 से जोन 5 तक पांच सिस्मिक जोन में बांटा गया है.

जोन 1: भूकंप का खतरा कम से कम.

जोन 2: इसमें भारत का 18 फीसदी हिस्सा आता है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाकी हिस्से शामिल हैं.

जोन 3: इसमें भारत का 30 फीसदी हिस्सा आता है, जिसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्से, गुजरात और पंजाब के बाकी हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरी झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं.

जोन 4: इसमें भारत का 18 फीसदी हिस्सा आता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, तटीय गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल हैं.

जोन 5: इसमें भारत का 11 फीसदी हिस्सा आता है, जिसमें कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ और उत्तरी बिहार शामिल हैं.

