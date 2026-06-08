/Earthquake In Bihar: आधी रात को कांपी किशनगंज की धरती, 10 सेकंड के भूकंप में घरों से बाहर भागने लगे लोग

Earthquake In Bihar: बिहार के किशनगंज में रविवार (7 जून) रात करीब 11 बजकर 6 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. बताया जा रहा है कि भूकंप आने से करीब 10 सेकेंड तक धरती हिलती रही. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि डरकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 रही. भूकंप का केंद्र बिंदू भूटान के पुनाखा के पास धरती से मात्र 10 किमी. अंदर रहा. इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से झटके महसूस किए गए. बिहार के अलावा असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इतना ही नहीं बांग्लादेश, नेपाल और चीन में भी झटके महसूस किए गए.