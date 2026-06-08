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Earthquake In Bihar: आधी रात को कांपी किशनगंज की धरती, 10 सेकंड के भूकंप में घरों से बाहर भागने लगे लोग

Earthquake News: किशनगंज में रविवार (7 जून) रात करीब 11 बजकर 6 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 रही. भूकंप का केंद्र बिंदू भूटान के पुनाखा के पास धरती से मात्र 10 किमी. अंदर रहा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:09 AM IST
Earthquake In Bihar: आधी रात को कांपी किशनगंज की धरती, 10 सेकंड के भूकंप में घरों से बाहर भागने लगे लोग
Image Credit: किशनगंज में भूकंप आया

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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