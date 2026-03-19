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Eid Moon Sighting Timing: बिहार में कब दिखेगा ईद का चांद? जानें सीमांचल में दीदार का सटीक समय

Eid Moon Sighting Timing: ईद के चांद का इंतजार मुस्लिम समुदाय को बेसब्री से हैं. चांद का दीदार होते ही अगले दिन ईद का पर्व मनाया जाएगा. अगर गुरुवार को चांद नहीं नजर आता है, तो ईद अगले दिन के लिए टल सकती है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 19, 2026, 05:44 PM IST

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बिहार में कब दिखेगा ईद का चांद? (File Photo)
बिहार में कब दिखेगा ईद का चांद? (File Photo)

Eid Moon Sighting Timing Bihar: ईद-उल-फितर का बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला पर्व है. इसे बिहार समेत पूरे भारत भर के मुसलमान मनाते हैं. इनको चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार रहता है. यह चांद रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने का इशारा होता है. मान्यता है कि चांद देखें बिना ईद का पर्व नहीं मनाया जाता है. वहीं, 19 मार्च, 2026 गुरुवार की रात शायद चांद दिखने की रात है.

बिहार में इतने बजे चांद दिखने की उम्मीद

बिहार में चांद दिखने का वक्त गुरुवार की शाम को है. गुरुवार को ईद का चांद शाम को सूर्यास्त के बाद 6 बजकर 15 मिनट से 6 बजकर 30 मिनट के बीच पश्चिम दिशा में दिखाई देने की पूरी संभावना जताई जा रही है. यह चांद दिखने का यही वक्त बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भी है.

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आज चांद दिखा तो कब होगी ईद 

अगर 19 मार्च, 2026 गुरुवार की चांद दिखता है, तो रमजान 29 दिनों का होगा. ईद-उल-फितर 20 मार्च, 2026 दिन शुक्रवार को होगी. अगर नहीं दिखाता है गुरुवार को चांद तो रमजान अपना पूरा 30 दिनों का वक्त पूरा करेगा. इस स्थिति में ईद-उल-फितर 21 मार्च, 2026 दिन शनिवार को मनाई जा सकता है.

यह भी पढ़ें: झारखंड में कब दिखेगा ईद का चांद? जानें आपके शहर में दीदार का सटीक समय

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