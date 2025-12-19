Kishanganj News: मिड-डे मील तक पहुंच सकता था एक्सपायर्ड चावल! राइस मिल पर बड़ा आरोप

Kishanganj News: किशनगंज जिले के मैदा गांव में मोतिहारा तालुका पैक्स राइस मिल के संचालक मुहम्मद परवेज आलम पर गंभीर आरोप लगा है कि वे पिछले वर्ष का एक्सपायर्ड फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) को राइस मिल में नए चावल निकालने के दौरान उसमें मिला रहे हैं. इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को शिकायत की गई है. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह चावल PDS डीलरों के जरिए गरीब लाभुकों तक पहुंचता है और मिड-डे मील में भी इस्तेमाल होता है. इस चावल को खाने से गरीब बीपीएल परिवार और स्कूली बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं.उन्होंने इसे गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ बताया है. वहीं शिकायत मिलते ही राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक मिथलेश कुमार और जिला सहकारिता पदाधिकारी अमरनाथ कपूर संयुक्त रूप से राइस मिल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने राइस मिल का बारीकी से निरीक्षण किया और गहन जांच की. इस दौरान मौके पर शिकायतकर्ता और मिल संचालक के बीच जमकर विवाद हुआ. दोनों पक्षों के समर्थकों ने भी तीखी बहस की, लेकिन अधिकारियों ने समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया.

मिलर ने आरोपों से किया इनकार

शिकायतकर्ता ने कहा कि मिलर पुराने एक्सपायर्ड FRK को चावल में मिला रहा है, जो गरीबों की जान से खिलवाड़ है. अगर यह चावल मिड-डे मील में बच्चों को खिलाया गया तो वे बीमार पड़ सकते हैं. उन्होंने जांच टीम पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। वहीं आरोपी मिल संचालक ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें अधिकारियों से ही राइस मिल चलाने का आदेश मिला था और नए चावल में पुराना FRK मिलाने की कोई बात नहीं है.

सैंपल जांच के लिए भेजे गए

जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि मिल से दो-तीन तरह के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें क्वालिटी कंट्रोल लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि अगर जांच में एक्सपायर्ड FRK की मिलावट पाई गई, तो मिलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या होता है FRK यानी फोर्टिफाइड चावल

फोर्टिफाइड चावल का मतलब होता है पोषकयुक्त चावल. यह आम चावल की तुलना में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी-12 से युक्त होता है. देश में औसतन हर दूसरी महिला में खून की कमी है और हर तीसरा बच्चा कमजोर है. देश में गरीबी रेखा से नीचे खड़े लोगों में कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मिड-डे मील और राशन आदि में फोर्टिफाइड राइस को बढ़ावा दिया जा रहा है. फूड सेफ्टी रेग्युलेटर (FSSAI) के मुताबिक, 1 किलो चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलाए जाते हैं.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह