Kishanganj: सोशल मीडिया पर सांसद जावेद आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, दो युवकों पर प्राथमिकी दर्ज

Kishanganj News: किशनगंज में कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उठे विवाद के बीच अब मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया है. टिकट वितरण से जुड़ी चर्चाओं के बीच कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस सांसद डॉ. जावेद आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में सांसद के निजी सहायक सरफराज खान ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं.

जानकारी के मुताबिक, किशनगंज टाउन थाना में सरफराज खान की लिखित शिकायत के आधार पर सदर थाना में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. इनमें पहली प्राथमिकी कांड संख्या 569/25 के तहत आकिब रजा, और दूसरी प्राथमिकी कांड संख्या 570/25 के तहत नाजिम खान के विरुद्ध दर्ज की गई है. शिकायत में कहा गया है कि दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक पर सांसद डॉ. जावेद आजाद के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं.

FIR में यह आरोप लगाया गया है कि एक पोस्ट में सांसद पर टिकट बंटवारे में पैसों के लेन-देन और उलटफेर करने जैसे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी साख और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. सरफराज खान ने कहा कि इन पोस्टों का उद्देश्य जनता में भ्रम फैलाना और सांसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है. उन्होंने मांग की है कि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे जो बिना आधार के गलत सूचनाएं फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं, इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शिकायत मिलने के बाद आईटी एक्ट और मानहानि से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपितों की गतिविधियों की जांच कर रही है और उनके मोबाइल व सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल शुरू कर दी गई है. कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अमर्यादित पोस्ट राजनीति को दूषित करने का काम करती हैं. फिलहाल मामला जांच के अधीन है और दोनों आरोपितों से पूछताछ की तैयारी चल रही है.

इनपुट: Zee बिहार झारखंड

