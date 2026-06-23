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सरकार से मिली जमीन भी भू-माफिया ने हड़प ली, अब दर-दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला और उसका किन्नर बेटा

Kishanganj News: किशनगंज में भूदान की जमीन पर रहने वाली एक बेसहारा महिला और उसके किन्नर संतान ने दबंगों पर घर तोड़ने और जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार की शिकायत पर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:12 PM IST
सरकार से मिली जमीन भी भू-माफिया ने हड़प ली, अब दर-दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला और उसका किन्नर बेटा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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