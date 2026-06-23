/सरकार से मिली जमीन भी भू-माफिया ने हड़प ली, अब दर-दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला और उसका किन्नर बेटा

Kishanganj News: न्याय की तलाश में दर-दर भटक रही एक बेसहारा महिला और उसके किन्नर संतान की पीड़ा ने पूरे जिले को झकझोर दिया है. मामला बिहार के किशनगंज जिले का है. टाउन थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप स्थित सरकारी भूदान की जमीन पर रहने वाले परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उनका कच्चा आशियाना तोड़ दिया और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की. पीड़िता प्रभा देवी और उनके किन्नर संतान का कहना है कि वर्ष 2008 में बिहार सरकार की भूदान-यज्ञ समिति ने मौजा घड़ामारा में 10 डिसमिल जमीन का पर्चा उनके नाम जारी किया था. उसी जमीन पर वे कई वर्षों से टिन के छोटे से घर में रहकर जीवन यापन कर रहे थे.