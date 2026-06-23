/सरकार से मिली जमीन भी भू-माफिया ने हड़प ली, अब दर-दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला और उसका किन्नर बेटा

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Kishanganj News: न्याय की तलाश में दर-दर भटक रही एक बेसहारा महिला और उसके किन्नर संतान की पीड़ा ने पूरे जिले को झकझोर दिया है. मामला बिहार के किशनगंज जिले का है. टाउन थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप स्थित सरकारी भूदान की जमीन पर रहने वाले परिवार ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने उनका कच्चा आशियाना तोड़ दिया और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की. पीड़िता प्रभा देवी और उनके किन्नर संतान का कहना है कि वर्ष 2008 में बिहार सरकार की भूदान-यज्ञ समिति ने मौजा घड़ामारा में 10 डिसमिल जमीन का पर्चा उनके नाम जारी किया था. उसी जमीन पर वे कई वर्षों से टिन के छोटे से घर में रहकर जीवन यापन कर रहे थे.
पीड़िता के अनुसार, 20 जून की शाम स्थानीय मुखिया के पति नईम दर्जनों लोगों के साथ उनके घर पहुंचे. आरोप है कि सभी ने मिलकर टिन के घर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और घर का सामान तथा टिन ट्रैक्टर पर लादकर अपने साथ ले गए. जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर जमीन पर जबरन बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया. घटना के बाद प्रभा देवी अपने किन्नर संतान और अन्य किन्नर साथियों के साथ जिला पदाधिकारी कार्यालय और टाउन थाना पहुंचीं तथा लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की.
पीड़िता ने बताया कि वे भूमिहीन और असहाय हैं. सरकार द्वारा आवंटित जमीन ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी. उनका कहना है कि भूमाफियाओं ने जबरन घर तोड़कर और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर उन्हें बेघर कर दिया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. वहीं, किन्नर संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे.
मामले में आरोपी मुखिया पति नईम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि घटना की सूचना मिलने पर वे स्वयं मौके पर स्थिति देखने गए थे. वहीं, SDPO ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित परिवार का आवेदन मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद टाउन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. थाना अध्यक्ष को मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह