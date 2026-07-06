/किशनगंज में 9 साल के अफेयर के लिए सुहाग का अंत, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति को मार डाला

घटना के बाद पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या से पहले मृतक की पत्नी लगतार अनवर हुसैन के संपर्क में थी. मृतक के पत्नी डेजी परवीन और अनवर हुसैन की दोस्ती पिछले 09 साल से चल रहा था. डेजी का पति कुवैत मे काम करता था और दो साल पर करीब डेढ़ दो माह के लिए विदेश से बिशनपुर आता था और फिर चला जाता था. इसी दौरान दोनों आपस में मिलते-जुलते रहते थे. इस बार, अनवर हुसैन के बारे में सब कुछ जानने के बाद, डेजी के पति रिजवान ने विदेश न जाने का फैसला किया और अपने ही गांव बिशनपुर में रहकर काम करने का मन बना लिया.