/किशनगंज में 9 साल के अफेयर के लिए सुहाग का अंत, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति को मार डाला

राज्य चुनें
किशनगंज से पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में रिजवान आलम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर पर सो रहे थे, तभी उनकी पत्नी डेजी परवीन ने अपने कथित प्रेमी अनवर के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची. पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने चोरी का नाटक किया और दावा किया कि हत्या किसी अनजान चोर ने की है.
घटना के बाद पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या से पहले मृतक की पत्नी लगतार अनवर हुसैन के संपर्क में थी. मृतक के पत्नी डेजी परवीन और अनवर हुसैन की दोस्ती पिछले 09 साल से चल रहा था. डेजी का पति कुवैत मे काम करता था और दो साल पर करीब डेढ़ दो माह के लिए विदेश से बिशनपुर आता था और फिर चला जाता था. इसी दौरान दोनों आपस में मिलते-जुलते रहते थे. इस बार, अनवर हुसैन के बारे में सब कुछ जानने के बाद, डेजी के पति रिजवान ने विदेश न जाने का फैसला किया और अपने ही गांव बिशनपुर में रहकर काम करने का मन बना लिया.
इसके बाद, डेजी और अनवर के बीच दूरियां बढ़ गईं. फिर दोनों ने मिलकर रिजवान की हत्या की साजिश रची. इस योजना के तहत, जब पति उनके रास्ते में रुकावट बना, तो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और एक मोबाइल फोन घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक नदी से बरामद किया. किशनगंज के प्रभारी एसपी, हरि मोहन शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह, किशनगंज