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किशनगंज में 9 साल के अफेयर के लिए सुहाग का अंत, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति को मार डाला

किशनगंज के बिशनपुर गांव में एक पत्नी ही अपने पति की हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड निकली. उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति के माथे पर लोहे की रॉड से कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही इस मामले का खुलासा कर दिया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:03 PM IST
किशनगंज में 9 साल के अफेयर के लिए सुहाग का अंत, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति को मार डाला
Image Credit: किशनगंज में 9 साल के अफेयर के लिए सुहाग का अंत (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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