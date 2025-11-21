भूकंप के लिहाज से बिहार किस जोन में आता है, जानें आपको कितना सचेत रहना चाहिए

Earthquake In Bihar: बिहार हिमालय पहाड़ के नजदीक स्थित है, लिहाजा वहां खतरा ज्यादा है. खासतौर से उत्तरी बिहार में भूकंप खतरनाक हो सकता है. जैसे जैसे हम गंगा की ओर बढ़ते जाते हैं, इसका खतरा कम होता जाता है.
Earthquake In Bihar: बिहार के किशनगंज में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे भूकंप के झटके महसूस किए. रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है. इसका केंद्र बांग्लादेश के ढाका से 42 किलोमीटर दूर था. आइए, जानते हैं भूकंप के लिहाज से बिहार किस जोन में आता है. वैसे, बिहार किसी एक जोन में नहीं आता है. यहां के अलग अलग जिले अलग अलग जोन में बंटे हुए हैं. सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 में बिहार के 8 जिले आते हैं. जोन 5 सबसे ज्यादा जोखिम वाला जोन माना जाता है. जोन 4 में 24 जिले तो जोन 3 में 6 जिले आते हैं.
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है. चूंकि बिहार हिमालय टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ने वाली टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर पड़ता है और इसमें उप सतही 6 भ्रंश रेखाए हैं. बिहार में 1934 में भूकंप का सबसे तेज झटका लगा था, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी.
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहता है कि शहरीकरण के दौर में भवन निर्माण में भूकंप रोधी प्रणाली का पालन नहीं किया जाता, लिहाजा यह एक बड़ा खतरा है. इसका परिणाम यह हो सकता है कि अस्पताल और स्कूल जो भूकंपरोधी नहीं बनाए गए हैं, वहां पर जान माल का अधिक नुकसान हो सकता है.
क्या करें और क्या न करें
भूकंप से पहले:
1. भवन निर्माण के लिए भूकंपरोधी निर्माण संहिता का पालन करें.
2. आपातकालीन राहत के लिए योजना तैयार रखें.
3. चिकित्सा केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों, पुलिस चौकियों की पहचान कर राहत समिति गठित करें.
4. घर में बिजली और पानी बंद करने के स्थानों के बारे में जानें.
5. घर में भारी वस्तुओं को सतह के बराबर यानी नीचे की ओर रखें.
6. फूलों के गमलों को मुंडेर पर न रखें.
भूकंप आए तो...
1. घबराएं नहीं. खुद शांत रहें और दूसरों को भी तसल्ली दें.
2. भूकंप आने पर इमारतों से दूर खुले स्थान पर जाएं.
3. घर के अंदर हैं तो मेज़, पलंग के नीचे शरण लें. अंदर की दीवारों और सीढ़ियों से दूर रहें. काँच के दरवाज़ों, शीशों, खिड़कियों या बाहरी दरवाज़ों से दूर रहें.
4. बाहर हैं, तो इमारतों और बिजली के तारों से दूर चले जाएं.
5. एक बार खुले में आने पर कंपन बंद होने तक वहीं रहें.
6. चलती गाड़ी में हैं तो जितनी जल्दी हो सके ब्रेक लगा लें और बाहर न निकलें.
7. पालतू जानवरों और पशुओं को मुक्त कर दें ताकि वे बाहर दौड़ सकें.
8. मोमबत्तियाँ, माचिस या अन्य खुली लपटों का प्रयोग न करें.
भूकंप के बाद
1. पीने के पानी, खाद्य पदार्थों और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों का स्टॉक सुलभ स्थान पर रखें.
2. अफवाहें न फैलाएं और उन पर विश्वास न करें.
3. भूकंप के बारे में नई जानकारी या बुलेटिन हासिल करने के लिए रेडियो या टेलीविजन चालू करें.
4. दूसरों की सहायता करें और आत्मविश्वास विकसित करें.
5. घायल व्यक्तियों की सहायता करें और उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान करें तथा अस्पताल को भी सूचित करें.
6. कई बार भूकंप के बाद भी हल्के झटके महसूस होते हैं. इसके लिए तैयार रहें.
7. रसोई का गैस स्टोव चालू है, तो उसे बंद कर दें.
8. गैस लीक होने का संदेह हो तो बिजली के स्विच या उपकरण न चलाएं.
9. पानी के पाइप, बिजली की लाइनें और फिटिंग की जाँच करें. अगर क्षतिग्रस्त हों, तो मुख्य वाल्व बंद कर दें. बिजली के तारों को न छुएँ.
10. दरवाजे और अलमारी को सावधानीपूर्वक खोलें, क्योंकि उसमें से सामान गिर सकते हैं.