ना नदी है, ना नाला... फिर किसके लिए पुल बना डाला? किशनगंज में दिखीं गजब की इंजीनियरिंग!

Kishanganj News: 'गई भैंस पानी में', ये कहावत तो आपने जरूर ही सुना होगा. इस कहावत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई मेहनत से किया जा रहा काम अचानक बर्बाद हो जाए या किसी योजना के विफल होने नुकसान की स्थिति को दर्शाती है. लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गई पुल पानी में. जी हां हम बात कर रहे हैं किशनगंज की, जहां इंजीनियरों ने नदी पर पुल न बनाकर बीच खेत में ही पुल खड़ा कर दिया.

नदी के ऊपर नहीं खेत के ऊपर है पुल

दरअसल, ये मामला किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत का है, जहां धूमबस्ती और ढ़ेकसरा गांव के बीचों बीच रमजान नदी बहती है. दोनों गांव को जोड़ने के लिए पांच साल पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर पुल का निर्माण तो किया गया. लेकिन ये पुल नदी के ऊपर नहीं बनाकर सीधे खेत के ऊपर ही खड़ा कर दिया. इस पुल के नीचे नदी या नाला बहता नजर नहीं आएगा. किसान पुल के नीचे खेतीबाड़ी करते नजर आएंगे. पुल की तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इलाके के खेतों में धान-गेहूं मक्का की फसल के अलावा अब पुल की खेती भी होने लगी है. ग्रामीण इस परियोजना को लेकर सवाल उठा रहे है.

कारनामा देखकर डीएम साहब भी हैरान

ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल किसी काम का नहीं है और इसे बनाने के पीछे सिर्फ सरकारी धन को लूटने का उद्देश्य है. गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार, जहां पुल बना है, वहां कोई नदी या नाला नहीं बहता है. बल्कि नदी पुल से कुछ दूरी पर है, जहां खाली है. लोगों ने कहा कि इस पुल का क्या काम है, जब पुल नदी पर जाकर मिलती हो तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. वहीं, जब किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज से पूछा गया तो उन्होंने जांच करने की बात कही, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा गजब कारनामा देखकर डीएम साहब भी हैरान है.

