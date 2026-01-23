Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3083628
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

ना नदी है, ना नाला... फिर किसके लिए पुल बना डाला? किशनगंज में दिखीं गजब की इंजीनियरिंग!

Kishanganj News: किशनगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जहां इंजीनियरों ने नदी पर पुल न बनाकर बीच खेत में ही पुल खड़ा कर दिया है. खुद DM भी इस कारनामे को देखकर हैरान है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:26 PM IST

Trending Photos

ना नदी है, ना नाला... फिर किसके लिए पुल बना डाला? किशनगंज में दिखीं गजब की इंजीनियरिंग
ना नदी है, ना नाला... फिर किसके लिए पुल बना डाला? किशनगंज में दिखीं गजब की इंजीनियरिंग

Kishanganj News: 'गई भैंस पानी में', ये कहावत तो आपने जरूर ही सुना होगा. इस कहावत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई मेहनत से किया जा रहा काम अचानक बर्बाद हो जाए या किसी योजना के विफल होने नुकसान की स्थिति को दर्शाती है. लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गई पुल पानी में. जी हां हम बात कर रहे हैं किशनगंज की, जहां इंजीनियरों ने नदी पर पुल न बनाकर बीच खेत में ही पुल खड़ा कर दिया. 

नदी के ऊपर नहीं खेत के ऊपर है पुल
दरअसल, ये मामला किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत का है, जहां धूमबस्ती और ढ़ेकसरा गांव के बीचों बीच रमजान नदी बहती है. दोनों गांव को जोड़ने के लिए पांच साल पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर पुल का निर्माण तो किया गया. लेकिन ये पुल नदी के ऊपर नहीं बनाकर सीधे खेत के ऊपर ही खड़ा कर दिया. इस पुल के नीचे नदी या नाला बहता नजर नहीं आएगा. किसान पुल के नीचे खेतीबाड़ी करते नजर आएंगे. पुल की तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इलाके के खेतों में धान-गेहूं मक्का की फसल के अलावा अब पुल की खेती भी होने लगी है. ग्रामीण इस परियोजना को लेकर सवाल उठा रहे है. 

कारनामा देखकर डीएम साहब भी हैरान
ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल किसी काम का नहीं है और इसे बनाने के पीछे सिर्फ सरकारी धन को लूटने का उद्देश्य है. गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार, जहां पुल बना है, वहां कोई नदी या नाला नहीं बहता है. बल्कि नदी पुल से कुछ दूरी पर है, जहां खाली है. लोगों ने कहा कि इस पुल का क्या काम है, जब पुल नदी पर जाकर मिलती हो तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. वहीं, जब किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज से पूछा गया तो उन्होंने जांच करने की बात कही, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा गजब कारनामा देखकर डीएम साहब भी हैरान है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: GMCH मारपीट कांड पर डीएम तरनजोत सिंह सख्त, क्या नपेंगे दोषी डॉक्टर? जानें पूरा मामला

TAGS

Kishanganj News

Trending news

patna news
पटना में CNG की किल्लत होगी दूर: गर्दनीबाग में 20,000 KG क्षमता वाला मदर स्टेशन शुरू
Patna NEET Student Death Case
जहानाबाद पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, मृत छात्रा के परिजनों से की मुलाकात
Bettiah news
GMCH मारपीट कांड पर डीएम तरनजोत सिंह सख्त, क्या नपेंगे दोषी डॉक्टर? जानें पूरा मामला
Vaishali news
वैशाली में शिक्षा की ऐतिहासिक जीत: 21 दिन के आंदोलन के बाद खुला स्कूल का ताला
Samriddhi Yatra
समृद्धि यात्रा दूसरा चरण: 27 जनवरी से इन 3 जिलों में यात्रा करेंगे CM नीतीश कुमार
Saraswati Puja 2026
पहली बार भागलपुर में NTPC की राख से बनी मां सरस्वती की अनोखी प्रतिमा
Saraswati Puja 2026
सरस्वती पूजा को लेकर पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं!
Patna Weather
साफ आसमान लेकिन हवा जहरीली, पटना में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, जानें अपडेट
Jharkhand Weather and AQI
Jharkhand Weather and AQI: ठंड से मिली राहत लेकिन रांची की हवा हुई जहरीली
Akshara Singh
'किसी को नफरत है मुझसे...', अक्षरा सिंह ने शेयर किया दिल छू लेने वाला वीडियो