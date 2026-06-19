बिहार के किशनगंज जिले में नेपाल से सटी सीमाओं वाले इलाकों में जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. जिला प्रशासन, पुलिस और कई एजेंसियों की एक संयुक्त टीम ने 25 ऐसी दुकानों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों की पहचान की है, जहां पैसों के लेन-देन और कागजातों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस बात की पुष्टि करते हुए किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि नेपाल के साथ जिले की सीमा संवेदनशील होने के कारण नियमित रूप से संयुक्त जांच अभियान चलाए जा रहे हैं.