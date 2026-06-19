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भारत-नेपाल सीमा: किशनगंज में 25 संदिग्ध दुकानें चिन्हित, विदेशी फंडिंग के शक में कई NGO और शिक्षण संस्थान रडार पर

Kishanganj News: किशनगंज में जिला प्रशासन विदेशी फंडिंग वाले NGO और स्कूलों के साथ-साथ उन 25 संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जहां संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:42 PM IST
भारत-नेपाल सीमा: किशनगंज में 25 संदिग्ध दुकानें चिन्हित, विदेशी फंडिंग के शक में कई NGO और शिक्षण संस्थान रडार पर

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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