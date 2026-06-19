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बिहार के किशनगंज जिले में नेपाल से सटी सीमाओं वाले इलाकों में जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. जिला प्रशासन, पुलिस और कई एजेंसियों की एक संयुक्त टीम ने 25 ऐसी दुकानों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों की पहचान की है, जहां पैसों के लेन-देन और कागजातों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं. इस बात की पुष्टि करते हुए किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि नेपाल के साथ जिले की सीमा संवेदनशील होने के कारण नियमित रूप से संयुक्त जांच अभियान चलाए जा रहे हैं.
दस्तावेजों में हेरफेर के सबूत
इस चल रही प्रक्रिया में, 25 दुकानों और प्रतिष्ठानों पर संदेह जताया गया है. इन जगहों पर वित्तीय गड़बड़ियों, टैक्स से जुड़ी अनियमितताओं और दस्तावेजों में हेरफेर के सबूत मिले हैं. एसपी संतोष कुमार ने बताया कि उनकी टीम सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और आर्थिक अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए लगातार सक्रिय है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इन 25 प्रतिष्ठानों में संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं.
सख्त कार्रवाई करने के निर्देश
संबंधित विभागों को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. SP ने बताया कि इसके अलावा, जांच टीम को विदेशी फंडिंग के स्रोतों और उसके इस्तेमाल को लेकर दर्जनों शिक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर शक है. SP ने साफ किया कि इन सभी मामलों में भी तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह