मंत्री दिलीप जायसवाल की पहल पर किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को मिली मंजूरी, जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ

बिहार के किशनगंज जिले के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर किशनगंज हवाई अड्डे के रनवे को बढ़ाने की योजना को सहमति मिल गई है. इस फैसले के बाद इलाके के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे आने वाले समय में हवाई सेवा बेहतर होने की उम्मीद है.

इस योजना के तहत करीब 24.70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इसके लिए लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. बिहार सिविल विमानन विभाग के अपर सचिव द्वारा इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है और अब इसे वित्त विभाग के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है.

जानकारी के अनुसार, हवाई अड्डे के पूर्व दिशा में करीब 700 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई में जमीन ली जाएगी. वहीं पश्चिम दिशा में करीब 300 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का विस्तार किया जाएगा. इसमें कुछ निजी जमीन और कुछ बीएसएफ की जमीन भी शामिल होगी. इससे रनवे लंबा होगा और बड़े विमान उतरने में आसानी होगी.

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रनवे के विस्तार से किशनगंज और आसपास के इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. अभी छोटे विमान ही उतर पाते हैं, लेकिन विस्तार के बाद बड़े विमान भी आ सकेंगे. इससे यात्रा आसान होगी, समय की बचत होगी और व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे. साथ ही इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा.

सरकार ने इस योजना के लिए पूरी प्रक्रिया तय कर दी है. जमीन अधिग्रहण के लिए राशि अलग से रखी जाएगी और इसका उपयोग सिर्फ इसी काम के लिए होगा. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि काम तय समय में पूरा किया जाए और खर्च का पूरा हिसाब भी रखा जाए.

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यह परियोजना सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है. बेहतर हवाई सुविधा मिलने से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के मौके बनेंगे और इलाके की पहचान भी मजबूत होगी.