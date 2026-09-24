जमुई-समस्तीपुर कांड के बाद किशनगंज में अलर्ट: SP के निर्देश पर छात्राओं की सुरक्षा में उतरीं 'पुलिस दीदी'

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के आसपास पुलिस दीदी की नजर

पुलिस दीदी इन इलाकों का लगातार भ्रमण कर रही हैं, ताकि छात्राओं और महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षा या परेशानी का सामना न करना पड़े. संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस दीदी के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. साथ ही छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है. उन्हें समझाया जा रहा है कि किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय तुरंत परिवार, शिक्षक या पुलिस से बताए.