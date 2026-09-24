जमुई-समस्तीपुर कांड के बाद किशनगंज में अलर्ट: SP के निर्देश पर छात्राओं की सुरक्षा में उतरीं 'पुलिस दीदी'

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Kishanganj News: जमुई और समस्तीपुर में हुई घटना के बाद महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर पूरे बिहार में चिंता बढ़ी है. इसी को ध्यान में रखते हुए किशनगंज पुलिस ने जिले में सतर्कता काफी बढ़ा दिया है. पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर पुलिस दीदी के माध्यम से विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक परिसरों के आसपास नियमित गश्ती और कड़ी निगरानी की जा रही है.
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के आसपास पुलिस दीदी की नजर
पुलिस दीदी इन इलाकों का लगातार भ्रमण कर रही हैं, ताकि छात्राओं और महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षा या परेशानी का सामना न करना पड़े. संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस दीदी के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. साथ ही छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है. उन्हें समझाया जा रहा है कि किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय तुरंत परिवार, शिक्षक या पुलिस से बताए.
रेलवे फ्लाईओवर पर मनचलों की हरकत
हालांकि, शहर के डुमरिया और डे मार्केटत के बीच रेलवे फ्लाईओवर पर मनचले युवक स्कूल ड्रेस में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं का इंतजार कर छेड़खानी करते हैं. कैमरा खुलते ही ये युवक किस तरह वहां से भाग खड़े होते हैं, यह भी देखने को मिला.
छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
वहीं, SP संतोष कुमार ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पुलिस की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. इस दिशा में निरंतर निगरानी और गश्ती जारी रहेगी. पुलिस ने छात्राओं एवं महिलाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें. पुलिस दीदी हर कदम आपके साथ है. इसी संदेश के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह