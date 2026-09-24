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जमुई-समस्तीपुर कांड के बाद किशनगंज में अलर्ट: SP के निर्देश पर छात्राओं की सुरक्षा में उतरीं 'पुलिस दीदी'

Kishanganj News: जमुई की घटना के बाद किशनगंज पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और छात्रावासों के आसपास पुलिस दीदी की गश्ती बढ़ाई गई है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 24, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:07 PM IST
जमुई-समस्तीपुर कांड के बाद किशनगंज में अलर्ट: SP के निर्देश पर छात्राओं की सुरक्षा में उतरीं 'पुलिस दीदी'
Image Credit: किशनगंज में SP के निर्देश पर छात्राओं की सुरक्षा में उतरीं पुलिस दीदी (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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