आधी रात को मौत बनकर आई 'काल बैसाखी'! चीख-पुकार के बीच अंधेरे में डूबा किशनगंज

Kishanganj Kal Baisakhi Cyclonic: किशनगंज में 25 अप्रैल, 2026 शनिवार की देर रात आयी काल बैसाखी चक्रवाती तूफान ने शहर में भारी तबाही मचायी है. प्रलयकारी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला. किशनगंज शहर में आयी तूफान के कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गई. तेज आंधी और चक्रवाती हवाओं के चलते कई घरों की छते उड़ गई, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी.

वहीं, कहीं बड़े-बड़े पेड़ उखड़कर कच्चे मकानों के ऊपर गिरने से लोगों को घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला. अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ लोग घरों मे ही फंसकर रह गए. इसके बाद में चीखने और चिल्लाने से आसपास के लोगों की मदद से घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.

जिले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. तूफान का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है. यहां आम, कटहल के सैकड़ों पेड़ उखड़ कर धराशाही हो गये, मक्के की फसल जमीन पर बिछ गई. किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गई, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. इस प्राकृतिक आपदा का असर बिजली व्यवस्था पर भी देखने को मिला. तेज हवाओं के चलते बिजली की पोल गिर गए और केबल टूट गई. जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया.

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ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतनी तेज आंधी और तूफान नहीं देखा, अचानक आई इस आपदा ने सभी को दहशत में डाल दिया. अब लोग प्रशासन से मांग कर रहे है कि जल्द से जल्द नुकसान करवाया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और राहत दी जाय, ताकि वे इस मुश्किल घड़ी से उभर सकें.

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