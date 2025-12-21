Kishanganj News: फाइल में गुम, आशाएं टूटी, सरकारी बाबुओं की लापरवाही से विधवा और दो बच्चों का भविष्य दांव पर

Kishanganj News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपये मृतक के आश्रितों को उपलब्ध करवाने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में दो साल पहले नदी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत के बाद भी आज तक आपदा राहत राशि नहीं मिली है. मृतक की विधवा पत्नी अंचल कार्यालय की चक्कर काट-काट कर थक चुकी है. इस दर्द भरी कहानी में नया मोड़ दो साल के बाद सामने आया है, जब ठाकुरगंज अंचल कार्यालय से आवेदन की फाइल ही गायब हो गई. दरअसल, 17 अगस्त 2023 को किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सखुआडाली पंचायत के अझाभिट्ठा गांव के निवासी गोविंद सिंह की मौत महानंदा नदी में डूबने से हो गई थी.

मृतक गोविंद सिंह अपने पीछे पत्नी जशोदा देवी, और उसके दो संतान को साथ छोड़ गए, जिसमें 12 साल का एक बेटा और 9 साल की बेटी बताया जाता है. मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया. जशोदा देवी ने दो बच्चों की परवरिश और पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन सरकारी मदद के लिए ठाकुरगंज अंचल कार्यालय की चक्कर काटती रहीं. अनुग्रह राशि का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ सभी दस्तावेज प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया, हद तो पार तब हो गई.

गोविंद सिंह के मृत्यु के दो साल बीत जाने के बावजूद अनुग्रह राशि मृतक के आश्रितों को नहीं मिली. सरकारी बाबुओं की इंसानियत और लापरवाही का इम्तेहान तब पार हो गई. एक मजबूर विधवा महिला की फाइल को ही कार्यालय से गायब बता दिया, जबकि वो दो वर्षों से प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रही थी. मृतक के परिवार का आरोप है कि अंचल कार्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही से उनकी फाइल गुम हो गई. कर्मी के द्वारा खोजने पर भी जब नहीं मिली,तो मजबूर होकर 17 दिसंबर 2025 को दोबारा आवेदन देना पड़ा. जब मामले को लेकर आपदा विभाग के ADMO आदित्य कुमार से पूछा गया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए ठाकुरगंज अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार से जानकारी मांगी गई. वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी.

रिपोर्ट- अमित कुमार