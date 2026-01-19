किशनगंज प्रशासन की नई पहल: 'सबका सम्मान जीवन आसान' योजना आज से लागू, अब होगा समस्याओं का समाधान

Kishanganj News: किशनगंज जिले में जिला से लेकर पंचायत तक के अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आज (19 जनवरी) से दफ्तरों में मौजूद रहेंगे. कार्यालय अवधि में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और छोटी-मोटी समस्याओं का तत्काल समाधान निकालेंगे. किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि बिहार सरकार के सात निश्चय-तीन के तहत, किशनगंज जिला प्रशासन ने सबका सम्मान जीवन आसान योजना को आज से लागू किया जा रहा है.

अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाई गई

डीएम ने कहा कि इस योजना में सरकारी कार्यालयों में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाई गयी है. प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. उन्होंने बताया कि हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और आमजनों की समस्याएं सुनेंगे.

आवश्यक बुनियादी सुविधाएं

डीएम ने कहा कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने, उनसे शालीनता से मिलने तथा उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय एवं बैठने की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

जनता दरबार का मूल उद्देश्य

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप थाना, अनुमंडल, सर्किल और जिला स्तर पर प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा. जनता दरबार में आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेंगे. एसपी ने स्पष्ट किया कि जनता दरबार का मूल उद्देश्य लोगों की बात सुनना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की शिकायत को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा और हर मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

