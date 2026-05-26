Kishanganj Airport: किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से जमीन उगलगी सोना, रातों-रात करोड़पति हो जाएंगे किसान!

Kishanganj Airport Runway Expand: बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने किशनगंज हवाई अड्डे को विकसित करने का फैसला लिया है. बिहार की सम्राट चौधरी सरकार अब किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार कराने वाली है. सरकार की ओर से रनवे विस्तार को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए सिविल विमानन विभाग ने 24.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ 45 लाख 97 हजार 100 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. पूर्व डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी.

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किशनगंज हवाई अड्डे के विस्तार से सीमांचल के विकास को नया आधार मिलेगा. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 24.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है. इसके लिए ₹5.45 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एयरपोर्ट के विकास से क्षेत्र को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे सीमांचल क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. उन्होंने इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास, निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है.

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जानकारी के मुताबिक, रनवे का विस्तार पूर्व दिशा में 700 मीटर लंबाई एवं 100 मीटर चौड़ाई में किया जाएगा, जिसके लिए 17.29 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी. वहीं, पश्चिम दिशा में 300 मीटर लंबाई एवं 100 मीटर चौड़ाई के विस्तार हेतु 7.41 एकड़ जमीन ली जाएगी. कुल 24.70 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कृषि मंत्री के पोस्ट से जाहिर है कि रनवे विस्तार के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्र की जमीनों की कीमत बढ़ेगी. वहीं जिन किसानों की जमीन रनवे के रास्ते में आएगी, उन्हें सरकार की ओर से भारी-भरकम मुआवजा मिलेगा.