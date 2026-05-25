किशनगंज एयरपोर्ट रनवे विस्तार को मंजूरी: बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए जारी किए ₹5.5 करोड़

Kishanganj Airport Runway Expansion: किशनगंज हवाई अड्डे के रनवे विस्तार को लेकर डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बड़े विमानों की लैंडिंग योग्य एयरपोर्ट का विस्तार सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा दोनों के लिए जरूरी है.
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Kishanganj Airport Runway Expansion: बिहार सरकार ने किशनगंज हवाई अड्डे के रनवे विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है. डॉ. दिलीप जायसवाल की पहल पर वित्त विभाग ने करीब 25 एकड़ जमीन अधिग्रहण और विस्तारीकरण के लिए लगभग साढ़े 5 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है. बिहार सिविल विमानन विभाग के अपर सचिव की ओर से इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है. इसे लेकर डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि किशनगंज सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह बांग्लादेश, नेपाल और चीन सीमा के करीब स्थित है.
बड़े विमानों की लैंडिंग योग्य एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी
उन्होंने बताया कि इलाके में बीएसएफ की बड़ी मौजूदगी है. वहीं, सीआईएसएफ के करीब 1000 जवानों का प्रशिक्षण केंद्र और एसएसबी कैंप भी स्थापित होने जा रहा है. ऐसे में बड़े विमानों की लैंडिंग योग्य एयरपोर्ट का विस्तार सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा दोनों के लिए जरूरी है. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने इस योजना को गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में एयरपोर्ट क्षेत्र का और विस्तार किया जाएगा.
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी पर क्या बोले?
वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दोबारा मिलने और विभाग में लंबित कार्यों को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब उन्होंने मंत्री पद संभाला था, उस समय करीब ढाई महीने से हड़ताल चल रही थी, जिसके कारण विभाग का कामकाज पूरी तरह प्रभावित था और बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हो गए थे. उन्होंने कहा कि हड़ताल समाप्त होने के बाद अब विभागीय कार्यों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है. उनका प्रयास है कि राजस्व विभाग के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन हो और विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए.
रिपोर्ट: शिवम राज