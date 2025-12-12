Advertisement
किशनगंज में सेना स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण पर बवाल, विधायकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

Kishanganj News: किशनगंज के चार मौजा में सेना स्टेशन निर्माण के लिए 250 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन स्थानीय लोग और AIMIM विधायक इसके विरोध में सामने आए हैं. उनका कहना है कि यहां आबादी, ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान होने से अधिग्रहण से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो जाएंगे. विधायकों ने वैकल्पिक जमीन की मांग की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:56 PM IST

Kishanganj News: किशनगंज जिले के कोचाधामन अंचल के सतभीट्टा और कन्हैयाबाड़ी मौजा तथा बहादुरगंज अंचल के शकोर और नटवापाड़ा मौजा में भारतीय सेना के सैनिक स्टेशन निर्माण के लिए करीब 250 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. सरकार के इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा मजबूती और सैन्य ढांचा विकसित करना है. लेकिन स्थानीय स्तर पर इस प्रस्ताव को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों के साथ-साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में सैकड़ों परिवार वर्षों से रह रहे हैं. यहां ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जिनका स्थानांतरण असंभव और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दा है. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि इस जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, तो बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो जाएंगे और उनकी आस्था से जुड़े स्थलों को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा. 

AIMIM के विधायक सरबर आलम और तौसीफ आलम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिग्रहण का विरोध दर्ज कराया. विधायकों का कहना है कि चिन्हित जमीन पर ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान के अलावा सैकड़ों परिवारों की घनी बस्तियां हैं. दोनों विधायकों ने कहा कि वे सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस जमीन को चिन्हित किया गया है, वह पूरी तरह आबादी और धार्मिक स्थलों से भरी है. ऐसे में जरूरी है कि सरकार किसी वैकल्पिक स्थान की तलाश करे. यदि यहां का जमीन का अधिग्रहण हुआ तो सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे. हमारी ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान खतरे में पड़ जाएगा.

उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि अधिग्रहण प्रक्रिया रोकते हुए नए सिरे से ऐसी जमीन चुनी जाए, जहां स्टेशन निर्माण में किसी प्रकार की सामाजिक या धार्मिक बाधा न उत्पन्न हो. विधायक और ग्रामीणों की अपील है कि सरकार विकास और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण समाधान निकाले.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

Kishanganj News

