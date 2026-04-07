स्पेशल दुकान से किताबें खरीदने का दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई, किशनगंज के डीएम की तरह बाकी कलेक्टर भी हनक दिखा पाएंगे?

Kishanganj News: किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने एक उदाहरण पेश किया है. उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की एक कोशिश की है. हालांकि, इसमें वे कितना सफल होंगे, यह उनके अगले कदम से तय होगा, लेकिन कम से कम उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश तो की ही है. दरअसल, ​किशनगंज में निजी स्कूलों की ओर से स्टूडेंट्स और अभिभावकों से किताब के नाम पर अवैध वसूली की खबर को ZEE MEDIA ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. जिलाधिकारी विशाल राज ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक सख्त आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अभिभावकों को किसी एक खास दुकान से यूनिफॉर्म, जूते, किताबें या स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.

जिलाधिकारी विशाल राज की ओर से सख्त संदेश देते हुए कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधकों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. डीएम के आदेश के अनुसार, अब सभी निजी स्कूलों को अपने सूचना पट्ट और आधिकारिक वेबसाइट पर न्यूनतम पांच दुकानों की सूची प्रदर्शित करनी होगी. इन पांचों दुकानों पर स्कूल से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अभिभावक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी खरीदारी कर सकें. उनका कहना है कि ​अभिभावकों को खुले बाजार से सस्ती चीजें खरीदने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए.

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उन्होंने कहा कि यदि कोई भी स्कूल संचालक किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करता है तो उस पर बिहार निजी विद्यालय अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला ​प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को 15 अप्रैल, 2026 तक प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची और यूनिफॉर्म का पूरा विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने और स्कूल परिसर के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने का समय दिया है.

इसके अलावा अब स्कूल प्रबंधन कम से कम तीन वर्षों तक यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे. ​जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि निजी स्कूल संचालक और चुनिंदा दुकानदार साठगांठ कर महंगी कीमतों पर किताबें और ड्रेस मैटेरियल बेच रहे हैं. इससे विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था. यह कदम बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2019 की धारा-4 (6) के तहत उठाया गया है. किशनगंज के जिलाधिकारी की तरह अगर बाकी जिलाधिकारियों ने भी ऐसी सख्ती की तो जाहिर तौर पर अभिभावकों को सुकून मिलेगा और आर्थिक बोझ से राहत भी. लेकिन ऐसा करने की हिम्मत भी तो करनी होगी.