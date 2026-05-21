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Kishanganj Encounter: बिहार में लगातार चौथे दिन चला 'ऑपरेशन लंगड़ा', अब किशनगंज में एक बदमाश का हाफ एनकाउंट

Bihar Police Operation Langda: बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है. पुलिस ने लगातार चौथे दिन एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर करके उसे लंगड़ा कर दिया है. अबकी किशनगंज में कुख्यात अपराधी पवन कुमार को पैर में लगी मारकर दबोचा गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 12:32 PM IST

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किशनगंज एनकाउंटर
किशनगंज एनकाउंटर

Kishanganj Encounter: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से पुलिस की बंदूकें आग उगल रही हैं. प्रदेश में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है. इसी कड़ी में लगातार चौथे दिन एक एनकाउंटर की खबर सामने आई है. अबकी किशनगंज में पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुख्यात के पैर में गोली लगी है. घटना टाउन थाना क्षेत्र के फरिंगगोला वार्ड स्थित रेलवे फाटक के पास की बताई जा रहही है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस को कुछ अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा एक अपराधी को पीछा करने के दौरान अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम पर अपराधी के द्वारा फायरिंग कर दी गई. 

इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, पुलिस के इनकाउंटर के दौरान अपराधी के बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल होकर जमीन पर गिर गया. घायल अपराधी की पहचान कटिहार निवासी पवन कुमार उर्फ चिंटू के रूप में की गई है. वहीं अपराधी पवन के द्वारा की गोलीबारी में इंस्पेक्टर मुस्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार भी घायल हो गए. दोनों घायल पुलिस अधिकारियों का इलाज किशनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है.दोनों पुलिस कर्मी खतरे से बाहर है.

घटना की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी विशाल राज भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जिले में प्रवेश कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने फरिंगगोला के समीप वाहन जांच एवं घेराबंदी शुरू की. इसी दौरान संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

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एसपी संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पवन कुमार के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि पवन कुमार के खिलाफ किशनगंज जिले में दो मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य जिलों में भी उसके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.उन्होंने बताया कि आज ये अकेले ही आया था और इसके अन्य साथी भी आने वाले थे.उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व इसकी तस्वीर भी पुलिस के द्वारा वायरल की गई थी जिसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी.पुलिस अधीक्षक ने कहा कि FSL की टीम को भी बुलाया गया है. इसके अन्य साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर ली जाएगी. वही सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि बाएं पैर में गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है.

रिपोर्ट- अमित कुमार सिंह

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