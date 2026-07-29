/किशनगंज: फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला नर्स का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

राज्य चुनें
किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के पश्चिमपाली स्थित रेडिएंट नामक एक निजी नर्सिंग होम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक नर्स की संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकते लाश मिली. मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनजपुर जिले के गुंजरिया की निवासी तजल्ली खातून के रूप में हुई है. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. पीड़ित परिजनों ने घटना की जांच करके दोषी को चिन्हित कर अभिलंब गिरफ्तार करने का मांग कर रहे है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुचीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतका जीएनएम की पढ़ाई पूरी कर किशनगंज के रेडिएंट नामक एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत थी और नर्सिंग होम के बगल में एक किराये के मकान में रहकर रेडिएंट अस्पताल में ड्यूटी करती थी.
अब उसकी मौत को लेकर परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. रेडिएंट अस्पताल के प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है. परिजनों के मुताबिक, मृतका तजल्ली राहुल नामक एक युवक के संपर्क में थी. बीती रात करीब 2 बजे राहुल ने तजल्ली के साथ रहने वाली एक अन्य युवती (रूममेट) को फोन किया था. उसने युवती से कहा कि तजल्ली फोन नहीं उठा रही है, जाकर उसके कमरे में चेक करो. जब रूममेट ने जाकर देखा तो तजल्ली का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया, जिसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ.
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मामले में परिजनों का बयान दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. फिलहाल, पुलिस फरार राहुल की तलाश कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि मौत के असली कारणों का पर्दाफाश हो सके.
रिपोर्ट- अमित सिंह