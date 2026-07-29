/किशनगंज: फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला नर्स का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के पश्चिमपाली स्थित रेडिएंट नामक एक निजी नर्सिंग होम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक नर्स की संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकते लाश मिली. मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनजपुर जिले के गुंजरिया की निवासी तजल्ली खातून के रूप में हुई है. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. पीड़ित परिजनों ने घटना की जांच करके दोषी को चिन्हित कर अभिलंब गिरफ्तार करने का मांग कर रहे है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुचीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है. ​प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतका जीएनएम की पढ़ाई पूरी कर किशनगंज के रेडिएंट नामक एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत थी और नर्सिंग होम के बगल में एक किराये के मकान में रहकर रेडिएंट अस्पताल में ड्यूटी करती थी.