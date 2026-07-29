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किशनगंज: फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला नर्स का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Kishanganj Crime News: मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनजपुर जिले के गुंजरिया की निवासी तजल्ली खातून के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, मृतका तजल्ली राहुल नामक एक युवक के संपर्क में थी. घटना से पहले राहुल ने मृतका तजल्ली के साथ रहने वाली उसकी रूममेट को फोन किया था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:59 AM IST
किशनगंज: फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला नर्स का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: किशनगंज: फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला नर्स का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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