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किशनगंज में झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से शिक्षक समेत 3 छात्र घायल

Kishanganj News: किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्हैयाबाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. झंडे का खंभा 11 हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज तार से टकराने के कारण एक शिक्षक समेत तीन छात्र करंट की चपेट में आकर घायल हो गए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 15, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:53 PM IST
किशनगंज में झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से शिक्षक समेत 3 छात्र घायल
Image Credit: किशनगंज में झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से शिक्षक समेत 3 छात्र घायल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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