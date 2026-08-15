/किशनगंज में झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से शिक्षक समेत 3 छात्र घायल

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Kishanganj News: बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्हैयाबाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. विद्यालय परिसर के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से एक शिक्षक समेत चार लोग घायल हो गए. शिक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस हादसे के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
बताया जाता है कि झंडा फहराने के दौरान झंडे का खंभा विद्यालय के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज तार से टकरा गया. इसके बाद करंट की चपेट में आने से शिक्षक सुभाष कुमार और तीन छात्र फकी अनवर, मोहम्मद फैजान अंसारी तथा अबु शहिद आलम घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद विद्यालय के शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचाया.
घायलों में शिक्षक सुभाष कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी स्वास्थ्य केंद्र के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. वहीं, तीनों छात्रों का इलाज किशनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में भी चिंता का माहौल बन गया है.
पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने बताया कि विद्यालय के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन गुजर रही है. ग्रामीणों की ओर से इस तार को हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि समय रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह