/किशनगंज में झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से शिक्षक समेत 3 छात्र घायल

बताया जाता है कि झंडा फहराने के दौरान झंडे का खंभा विद्यालय के ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाई वोल्टेज तार से टकरा गया. इसके बाद करंट की चपेट में आने से शिक्षक सुभाष कुमार और तीन छात्र फकी अनवर, मोहम्मद फैजान अंसारी तथा अबु शहिद आलम घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद विद्यालय के शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचाया.