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बिहार में एक और कांडः अब किशनगंज में लड़की से बदसलूकी, 5 पर FIR, एक मुस्लिम युवक गिरफ्तार

एक के बाद एक ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आने के बावजूद सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है. सम्राट सरकार को केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करके यह भरोसा दिलाना होगा कि बिहार की लड़कियां सुरक्षित हैं और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 26, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:19 AM IST
बिहार में एक और कांडः अब किशनगंज में लड़की से बदसलूकी, 5 पर FIR, एक मुस्लिम युवक गिरफ्तार
Image Credit: किशनगंज में लड़की से बदसलूकी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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