/बिहार में एक और कांडः अब किशनगंज में लड़की से बदसलूकी, 5 पर FIR, एक मुस्लिम युवक गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वायरल वीडियो कुछ महीने पुराना है. वीडियो की जांच करने पर पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. आरोपियों की पहचान मुस्तफागंज निवासी अफसर उर्फ हती, श्रीपुर निवास जुबेर खान, जहांगीर दहीभात निवासी मिजान उर्फ सलमान, कुम्हार टोली निवासी कामिल और जागीर बस्ती दहीभात निवासी शहजाद के रूप में हुई है. पुलिस ने शुक्रवार (25 सितंबर) की रात को दिघलबैंक थाना क्षेत्र से शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी के चार आरोपी अभी बिहार से बाहर हैं. सूत्रों के मुताबिक, अफसर उर्फ हती इस वक्त गुजरात में मजदूरी कर रहा है. इसी तरह से जुबेर खान हरियाणा में, मिजान उर्फ सलमान इस वक्त कर्नाटक में और कामिल पंजाब में नौकरी कर रहा है.