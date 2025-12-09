Kishanganj Love Story: बकरी चराने निकली और प्रेमी से मिलने पटना पहुंच गई, खूब वायरल हो रही किशनगंज की यह लव स्टोरी

Kishanganj Love Story: बिहार के किशनगंज में एक ऐसा प्रेम-प्रसंग सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. हुआ यूं कि शादीशुदा महिला और शादीशुदा युवक की इंस्टाग्राम पर हुई ऑनलाइन दोस्ती धीरे-धीरे ऑफलाइन मोहब्बत में बदल गई. करीब 6 महीने की चैटिंग और कॉलिंग के बाद मामला इतना आगे बढ़ा कि महिला घर से बकरी चराने निकली थी और सीधे पटना पहुंच गई. परिजन जब लड़की को खोजने निकले तो पता चला कि वह गायब है. मामला थाने पहुंचा तो पुलिस एक्टिव हुई. महिला की लोकेशन ट्रेस करते-करते पुलिस पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके पहुंची और यहां से महिला को बरामद कर लिया गया.

महिला के साथ उसका प्रेमी सनी कुमार भी मिला. सनी कुमार पेशे से नाई है और पटना में ही हेयर कटिंग सैलून में काम करता है. सनी ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई और नंबर एक्सचेंज हुआ. फोन पर बात करते-करते दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. चार दिन पहले लड़की खुद पटना आ गई और मुझे भी बुलाया. मैं भी शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई. फिलहाल महिला और युवक दोनों को गांधी मैदान थाने में रखा गया है. किशनगंज पुलिस टीम के आने के बाद आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

हाल ही में इसी तरह का एक सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र से सामने आया था. यहां एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि श्रवन मुखिया आठ महीने पहले मजदूरी करने के लिए मुंबई गया था. इस दौरान उसकी पत्नी सावो देवी घर पर ससुराल वालों के साथ रहती थी. इसी दौरान सावो देवी को इंस्टाग्राम पर छपरा के शिबू राम से प्यार हो गया और अब वह उसके संग फरार हो गई है. महिला मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकली थी. मामले का खुलासा तब हुआ जब मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर सावो देवी को मारकर गायब करने की शिकायत नवहट्टा पुलिस से की. तब ससुराल पक्ष के लोगों को लगा कि मेरी पुताहु मायके नहीं बच्चों को लेकर कहीं फरार हो गई है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा