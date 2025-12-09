Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3034363
Zee Bihar JharkhandBH kishanganj

Kishanganj Love Story: बकरी चराने निकली और प्रेमी से मिलने पटना पहुंच गई, खूब वायरल हो रही किशनगंज की यह लव स्टोरी

Kishanganj News: किशनगंज की एक लव स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. यहां एक शादीशुदा महिला को शादीशुदा युवक से इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन प्रेम हो गया. अपने प्रेमी से मिलने के लिए महिला पटना पहुंच गई.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

पुलिस ने महिला को पटना से बरामद किया
पुलिस ने महिला को पटना से बरामद किया

Kishanganj Love Story: बिहार के किशनगंज में एक ऐसा प्रेम-प्रसंग सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. हुआ यूं कि शादीशुदा महिला और शादीशुदा युवक की इंस्टाग्राम पर हुई ऑनलाइन दोस्ती धीरे-धीरे ऑफलाइन मोहब्बत में बदल गई. करीब 6 महीने की चैटिंग और कॉलिंग के बाद मामला इतना आगे बढ़ा कि महिला घर से बकरी चराने निकली थी और सीधे पटना पहुंच गई. परिजन जब लड़की को खोजने निकले तो पता चला कि वह गायब है. मामला थाने पहुंचा तो पुलिस एक्टिव हुई. महिला की लोकेशन ट्रेस करते-करते पुलिस पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके पहुंची और यहां से महिला को बरामद कर लिया गया.

महिला के साथ उसका प्रेमी सनी कुमार भी मिला. सनी कुमार पेशे से नाई है और पटना में ही हेयर कटिंग सैलून में काम करता है. सनी ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई और नंबर एक्सचेंज हुआ. फोन पर बात करते-करते दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. चार दिन पहले लड़की खुद पटना आ गई और मुझे भी बुलाया. मैं भी शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई. फिलहाल महिला और युवक दोनों को गांधी मैदान थाने में रखा गया है. किशनगंज पुलिस टीम के आने के बाद आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- अरविंद अकेला कल्लू ने 'छोड़ी-छोड़ी ओठललिया ओराए वाला बा' गाने से उड़ाया गर्दा

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में इसी तरह का एक सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र से सामने आया था. यहां एक महिला अपने दो बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि श्रवन मुखिया आठ महीने पहले मजदूरी करने के लिए मुंबई गया था. इस दौरान उसकी पत्नी सावो देवी घर पर ससुराल वालों के साथ रहती थी. इसी दौरान सावो देवी को इंस्टाग्राम पर छपरा के शिबू राम से प्यार हो गया और अब वह उसके संग फरार हो गई है. महिला मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकली थी. मामले का खुलासा तब हुआ जब मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर सावो देवी को मारकर गायब करने की शिकायत नवहट्टा पुलिस से की. तब ससुराल पक्ष के लोगों को लगा कि मेरी पुताहु मायके नहीं बच्चों को लेकर कहीं फरार हो गई है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

TAGS

Kishanganj Newspatna news

Trending news

Shatrughan Sinha birthday
9 दिसंबर या 26 जुलाई... कब है शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन? नोट कर लें सही डेट
Kishanganj News
बकरी चराने निकली और प्रेमी से मिलने पटना पहुंच गई, किशनगंज की यह लव स्टोरी वायरल
Jharkhand Weather
झारखंड में 4 दिन बाद पड़ेगी हाड़तोड़ सर्दी! कोहरा-पाला के डबल अटैक से लोग परेशान
Choliya Ke Hook Raja Ji
इंटरनेट पर आग लगा रहा कल्लू का यह गाना, यूट्यूब पर अब तक 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज
Vaishali news
वैशाली में सुबह-सुबह बड़ा बवाल, अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध फिर भी गरजा बुलडोजर
Gold silver price
कई दिनों के उतार-चढ़ाव के बाद अब शांत हुआ सर्राफा बाजार, देखें क्या चल रहा भाव
Bhojpuri news release
अरविंद अकेला कल्लू ने 'छोड़ी-छोड़ी ओठललिया ओराए वाला बा' गाने से उड़ाया गर्दा
Bihar Weather
बिहार में 2 दिन बाद पड़ेगी भयंकर वाली सर्दी! 10 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान
Petrol-diesel rate
बिहार में सस्ता हुआ पेट्रोल, डिजल के भी गिरे दाम, जाने कितना है आज का रेट?
Nawada News
नवादा PHC में शव को नहीं मिली एंबुलेंस, सड़क पर स्ट्रेचर घसीटते नजर आए परिजन