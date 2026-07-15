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किशनगंज सांसद डॉ. जावेद का विवादित बयान: संस्कृत और अंग्रेजी को बताया विदेशी भाषा, बोले- 'उर्दू ही हिंदुस्तानियों की जबान'

किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उर्दू को भारत की अपनी भाषा और संस्कृत को विदेशी भाषा बताकर सनातन संस्कृति का अपमान किया.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:41 PM IST
किशनगंज सांसद डॉ. जावेद का विवादित बयान: संस्कृत और अंग्रेजी को बताया विदेशी भाषा, बोले- 'उर्दू ही हिंदुस्तानियों की जबान'
Image Credit: किशनगंज सांसद डॉ. जावेद का विवादित बयान (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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