किशनगंज सांसद डॉ. जावेद का विवादित बयान: संस्कृत और अंग्रेजी को बताया विदेशी भाषा, बोले- 'उर्दू ही हिंदुस्तानियों की जबान'

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कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद ने 13 जुलाई यानी सोमवार को किशनगंज के अंबेडकर टाउन हॉल के समीप कांग्रेस सेवा दल के धरने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में संस्कृत भाषा को लेकर विवादित बयान दिया है. किशनगंज सांसद ने उर्दू को हिंदुस्तान की अपनी भाषा बताते हुए संस्कृत और अंग्रेजी को बाहर से आई विदेशी भाषा करार दिया. सांसद के इस विवादित बयान से सनातनी समाज में तीव्र आक्रोश का माहौल है.
'उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान'
किशनगंज सांसद ने बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय हटाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है. हम उर्दू को ऐसे खत्म होने नहीं देंगे. उन्होंने दावा किया कि उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है, ये बाहर से नहीं आई है. जबकि संस्कृत और अंग्रेजी भाषा बाहर से आई हैं. सांसद ने कहा कि उर्दू हमारी जबान हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं.
संस्कृत प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक
बता दें कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक है, जिसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में ही हैं. वैदिक संस्कृत की रचनाएं ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती हैं. महर्षि वाल्मीकि की रामायण, महर्षि वेदव्यास की महाभारत तथा भगवद गीता जैसी अमर कृतियां संस्कृत में ही रचित हैं. ये ग्रंथ हजारों वर्षों से सनातन धर्म, दर्शन, विज्ञान, खगोलशास्त्र और साहित्य की आधारशिला रहे हैं.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह, किशनगंज
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