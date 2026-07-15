किशनगंज सांसद डॉ. जावेद का विवादित बयान: संस्कृत और अंग्रेजी को बताया विदेशी भाषा, बोले- 'उर्दू ही हिंदुस्तानियों की जबान'

'उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान'

किशनगंज सांसद ने बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय हटाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है. हम उर्दू को ऐसे खत्म होने नहीं देंगे. उन्होंने दावा किया कि उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है, ये बाहर से नहीं आई है. जबकि संस्कृत और अंग्रेजी भाषा बाहर से आई हैं. सांसद ने कहा कि उर्दू हमारी जबान हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं.