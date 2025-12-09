Advertisement
Kishanganj News: टाउन थाना की महिला सिपाही की रहस्यमय हालात में मौत, फंदे से लटका मिला शव

किशनगंज टाउन पुलिस स्टेशन में काम करने वाली महिला कांस्टेबल प्रियंका कुमारी का शव मंगलवार को डुमरिया भट्टा में उनके किराए के घर में फंदे से लटका मिला. वह नालंदा जिले की रहने वाली थीं और तीन महीने पहले ही उनका ट्रांसफर कटिहार से किशनगंज हुआ था.

Dec 09, 2025

Kishanganj News: किशनगंज टाउन थाने में कार्यरत एक महिला सिपाही की रहस्यमय हालात में मौत हो गई. वह डुमरिया भट्ठा में किराये के मकान में रह रही थी. मंगलवार को महिला सिपाही का शव फंदे से लटकता मिला. इसके बाद से पुलिसवालों के अलावा स्थानीय लोग भी सन्न रह गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

किशनगंज टाउन थाना में कार्यरत महिला सिपाही प्रियंका कुमारी की मंगलवार को रहस्यमय तरीके से मौत की खबर सामने आई. वह डुमरिया भट्ठा निवासी यमुना प्रसाद गुप्ता के मकान में किराये पर रह रही थी. उसी मकान में उसका शव फंदे से लटकता मिला. 

जानकारी के मुताबिक महिला सिपाही प्रियंका कुमारी नालंदा जिले की रहनेवाली थी. तीन माह पहले कटिहार से उसका तबादला किशनगंज में हुआ था. प्रियंका का शव फंदे से लटकने की जानकारी होने पर मकान मालिक ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई. 

किशनगंज के एसपी सागर कुमार ने बताया कि एक महिला सिपाही की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई है. परिजनों को इस बाबत जानकारी दी गई है. एसपी ने कहा कि वह किशनगंज थाने में रिजर्व गार्ड की ड्यूटी करती थी और आज भी अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटी थी.

