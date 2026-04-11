Kishanganj News: डीएम आवास के बगल वाले पेट्रोल पंप से तेल गायब, सुबह से भटक रहे हैं लोग

किशनगंज शहर के धर्मगंज इलाके में स्थित भारत पेट्रोलियम (BPCL) के एक पेट्रोल पंप पर अव्यवस्था का आलम बना हुआ है. जिला पदाधिकारी (DM) के आवास के ठीक बगल में स्थित इस पंप पर पेट्रोल खत्म होने की वजह से शनिवार सुबह से ही अफरा-तफरी का माहौल है.

किशनगंज के धर्मगंज मोहल्ले में रहने वाले लोग उस समय परेशान हो उठे जब वे सुबह पेट्रोल लेने पंप पर पहुंचे और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. हैरानी की बात यह है कि यह पेट्रोल पंप जिला पदाधिकारी विशाल राज के सरकारी आवास के बिल्कुल पास स्थित है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने के बावजूद यहां तेल की किल्लत होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है. शनिवार सुबह से ही लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए कतारों में खड़े दिखे, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले आठ दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब इस पंप पर पेट्रोल पूरी तरह गायब है. इससे पहले 3 अप्रैल को भी ठीक इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी, जब सुबह से पेट्रोल नहीं मिलने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. बार-बार हो रही इस समस्या से शहरवासियों में गहरा आक्रोश है. लोगों का कहना है कि एक प्रमुख कंपनी के पंप पर स्टॉक का इस तरह बार-बार खत्म होना प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है.

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पेट्रोल लेने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने पंप के कर्मचारियों और प्रबंधक से पूछताछ की, तो उन्हें बताया गया कि मशीन का नोजल खराब हो गया है. हालांकि, ग्राहकों का दावा है कि प्रबंधक नोजल खराब होने का महज बहाना बना रहे हैं, जबकि असलियत में पंप के पास पेट्रोल का स्टॉक ही मौजूद नहीं है. इस गंभीर मामले पर जब किशनगंज के डीएम विशाल राज से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की गहन जांच करवाई जाएगी और जांच के बाद जो भी सही कारण सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.