/किशनगंज में NGT की रोक की उड़ीं धज्जियां, डोंक नदी से दिनदहाड़े हो रहा बालू का अवैध खनन

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Kishanganj News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की रोक के बावजूद किशनगंज जिले की विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू निकासी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला किशनगंज जिले की हालामाला पंचायत के ओद्रा गांव का है, जहां बालू माफिया रात के अंधेरे को छोड़िए, दिन के उजाले में भी NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बालू का खेल धड़ल्ले से चला रहे हैं. यहां प्रतिदिन जुगाड़ नाव के जरिए डोंक नदी से बालू का उठाव किया जा रहा है.
बालू माफिया कृषि कार्य के लिए सरकार से अनुदान पर मिले ट्रैक्टरों से अवैध बालू की ढुलाई कर रहे हैं. यह गतिविधि लंबे समय से जारी है, लेकिन अब तक इस पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है. इससे आने वाले दिनों में कटाव और अन्य प्राकृतिक समस्याओं की आशंका बढ़ गई है.
बिहार में NGT का सख्त आदेश है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून सत्र के दौरान बालू खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके बावजूद बालू माफियाओं द्वारा नदी से अवैध खनन किए जाने से एक ओर नदियों का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अवैध बालू उठाव में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, खनन निरीक्षक ने अवैध बालू खनन पर रोक लगाने और माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है.
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह