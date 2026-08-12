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किशनगंज में NGT की रोक की उड़ीं धज्जियां, डोंक नदी से दिनदहाड़े हो रहा बालू का अवैध खनन

Kishanganj News: किशनगंज के हालामाला पंचायत के ओद्रा गांव में NGT की रोक के बावजूद डोंक नदी से धड़ल्ले से अवैध बालू खनन किया जा रहा है. जुगाड़ नाव के जरिए नदी से बालू निकालकर अनुदान वाले ट्रैक्टरों से ढुलाई की जा रही है. स्थानीय जिला परिषद सदस्य ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:14 PM IST
किशनगंज में NGT की रोक की उड़ीं धज्जियां, डोंक नदी से दिनदहाड़े हो रहा बालू का अवैध खनन
Image Credit: किशनगंज में NGT की रोक की उड़ीं धज्जियां, डोंक नदी से दिनदहाड़े हो रहा अवैध का बालू खनन (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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