/किशनगंज में NGT की रोक की उड़ीं धज्जियां, डोंक नदी से दिनदहाड़े हो रहा बालू का अवैध खनन

Kishanganj News: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की रोक के बावजूद किशनगंज जिले की विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू निकासी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला किशनगंज जिले की हालामाला पंचायत के ओद्रा गांव का है, जहां बालू माफिया रात के अंधेरे को छोड़िए, दिन के उजाले में भी NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बालू का खेल धड़ल्ले से चला रहे हैं. यहां प्रतिदिन जुगाड़ नाव के जरिए डोंक नदी से बालू का उठाव किया जा रहा है.